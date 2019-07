Liam Gallagher y Thom Yorke abren el BBK Live

El ex líder de 'Oasis' Liam Gallagher y Thom Yorke, de Radiohead, son los principales nombres del cartel de la jornada inaugural de Bilbao BBK Live que arranca hoy en el recinto festivalero de Kobetamendi. En una jornada en la que también actuarán Derby Motoreta's Burrito Kachimba, Vetusta Morla o Slaves, entre otros, Gallagher ofrecerá un concierto en el escenario Nagusia del festival, a las 23.15 horas, en el que alternará los éxitos de su vieja banda con los temas de 'As You Were' (2017), su álbum de debut en solitario. Yorke, por su parte, estará en Bestean uno de sus proyectos al margen de Radiohead, Tomorrow's Modern Boxes.

Mañana viernes la estrella indiscutible de una jornada protagonizada por la música española será Rosalía, que con su disco 'El mal querer' se ha convertido en todo un fenómeno. Los neoyorkinos The Strokes, los catalanes Moum y los tejanos Brockhampton serán otros nombres que desfilarán por los diferentes escenarios del BBK Live. La donostiarra Olatz Salvador (Gora!, 17.30) y Anari (Txiki, 20.50) también actuán mañana.