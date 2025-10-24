Lendakaris Muertos trae nuevo disco, nueva gira y la vuelta de Asier 'Aguirre'

J. A. Viernes, 24 de octubre 2025, 08:16 Comenta Compartir

Lendakaris Muertos vuelve a la escena musical con toda su esencia, una nueva colección de «canciones-colleja», entre ellas una que cuenta con un récord ... mundial, la canción más corta de la historia, y con el regreso de uno de los fundadores de la banda, Asier 'Aguirre'. Todo ello en el disco Mucho asco (casi) todo' que mañana presentarán en el Dabadaba. Sí, suena a planazo, pero no te vuelvas loco, porque ya hace días que todas las entradas para la sala donostiarra se han acabado. El directo de la banda pamplonesa comenzará a las 20.30 horas, aunque las puertas de la sala donostiarra abrirán sobre las 20.00 horas, y está previsto que acabe cerca de las 23.00 horas.

La noche, además, será la primera de una gira especial bautizada 'Veinte años dándolo (casi) todo', porque Asier 'Aguirre' regresa al grupo después de una década. No faltarán Aitor 'Ibarretxe', a las voces; Jokin 'Garaikoetxea', al bajo; Potxeta 'Ardanza', a la batería; Iván Karmona, a la otra guitarra, «y el Oso Panda y sus ojeras farloperas a las cucamonas», apuntan. No faltará su habitual punk ni su directo, de los más acelerados y divertidos del panorama actual. No solo por su afiladas canciones, sino también por sus pegadizos estribillos y sus aún más afiladas, desconcertantes y provocadoras letras. ¡Quién no ha gritado «ojeras farloperas»!

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión