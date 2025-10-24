Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio

Lendakaris Muertos trae nuevo disco, nueva gira y la vuelta de Asier 'Aguirre'

J. A.

Viernes, 24 de octubre 2025, 08:16

Comenta

Lendakaris Muertos vuelve a la escena musical con toda su esencia, una nueva colección de «canciones-colleja», entre ellas una que cuenta con un récord ... mundial, la canción más corta de la historia, y con el regreso de uno de los fundadores de la banda, Asier 'Aguirre'. Todo ello en el disco Mucho asco (casi) todo' que mañana presentarán en el Dabadaba. Sí, suena a planazo, pero no te vuelvas loco, porque ya hace días que todas las entradas para la sala donostiarra se han acabado. El directo de la banda pamplonesa comenzará a las 20.30 horas, aunque las puertas de la sala donostiarra abrirán sobre las 20.00 horas, y está previsto que acabe cerca de las 23.00 horas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cinco horas de colapso en la N-I tras hacer un camión la tijera: «Hemos tardado tres horas y media en llegar de Beasain a Irun»
  2. 2

    Cientos de afectados tras paralizarse obras de rehabilitación en edificios de Gipuzkoa y Navarra
  3. 3 Paco Nadal, reportero de viajes: «Hay diez lugares en el mundo a los que no volvería»
  4. 4 Dos aviones con cientos de pasajeros a bordo no consiguen aterrizar en el aeropuerto de Bilbao en cuatro intentos
  5. 5

    La presencia de radicales obliga a la EHU a cancelar la charla de dos ertzainas en un curso en Donostia
  6. 6 Emma García disfruta de las olas, y las evita, en uno de sus rincones favoritos de San Sebastián
  7. 7

    «Lo que empezó siendo un bonito gesto de solidaridad ha terminado de la peor manera»
  8. 8

    Difunden un vídeo de la huida de los ladrones del Louvre: «Joder, llega la Policía»
  9. 9 EH Bildu critica la decisión de la Ertzaintza de revelar el origen de sus detenidos y Abascal saca pecho: «Es una nueva victoria»
  10. 10 Los cambios en las playas de San Sebastián llegan a Reino Unido: «Los turistas se enfrentan a nuevas y duras normas en la mejor ciudad costera»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Lendakaris Muertos trae nuevo disco, nueva gira y la vuelta de Asier 'Aguirre'

Lendakaris Muertos trae nuevo disco, nueva gira y la vuelta de Asier &#039;Aguirre&#039;