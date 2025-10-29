Leire Martínez reflexiona sobre su salida de La Oreja de Van Gogh: «Ahora yo decido y elijo» La cantante de Errenteria ha estado en Bilbao en la la charla 'Mujeres que transforman la industria', en el marco del BIME

L. G. San Sebastián Miércoles, 29 de octubre 2025, 13:29

«Ahora yo decido y elijo. Es la primera vez en muchos años que siento que esto es lo que quería hacer». Con esa contundencia, Leire Martínez se reivindicó este miércoles durante la charla 'Mujeres que transforman la industria', en el marco del BIME, el encuentro que reúne en Bilbao a los grandes nombres del sector musical.

La exvocalista de La Oreja de Van Gogh compartió con el público algunas de las experiencias machistas que ha vivido a lo largo de su carrera y reflexionó sobre la falta de espacio que, durante años, sintió dentro de la banda donostiarra. «Después de 17 años he sido una desconocida para muchos. Yo lo acepté porque entendía que era mi lugar en el grupo. Pero me he dado cuenta al final de que, de forma velada, igual no intencionada, mi criterio nunca se escuchaba tanto», confesó.

Leire Martínez reconoció que durante mucho tiempo creyó en la «idea romántica» de que «lo importante era la marca y no tanto los nombres propios». Pero su perspectiva ha cambiado: «Ahora veo que, al aceptarlo, se silencian muchas cosas».

La artista vasca relató también la presión que sintió al sustituir a Amaia Montero cuando entró en el grupo en 2008. «Era un reto entrar en una banda con una trayectoria y todo lo que había conseguido. Tuve miedo porque el ruido era si sería capaz de sostenerlo y recaía solo en mí esa presión, a nivel social al menos».

Con humor, conectó su pasado con el presente: «Plantearme que he pasado de ser una 'sustituta' –lo estoy ridiculizando por lo que decía la prensa– a encontrarme aquí como transformadora… ¿En qué momento he dejado de ser la sustituta?».

Leire Martínez también rememoró un momento especialmente incómodo vivido en su etapa con La Oreja de Van Gogh: «Estábamos celebrando un número 1 y el presidente de la compañía me dijo: 'Mmm, ¡qué tetas tienes!'». La artista añadió que, al contar lo ocurrido, «ninguno de los hombres» que la acompañaba «hizo nada».

En su intervención, destacó que avanzar hacia una industria musical más feminista no pasa solo por dar más espacio a las mujeres, sino también porque los hombres adopten esa misma mirada.

Un año tras su salida de La Oreja de Van Gogh

Un año después de su salida de La Oreja de Van Gogh, Leire Martínez se mostró agradecida por «las reacciones tan brutales» que recibió tras el comunicado del grupo, que hace unas semanas fue eliminado de las redes sociales. «Me sorprendió la respuesta de la gente, el apoyo fue abrumador», admitió.

Y lo cierto es que la cantante atraviesa una de sus etapas más brillantes. Tras un verano de conciertos multitudinarios, sus primeros temas en solitario y su estreno como jurado de *OT 2025*, Leire Martínez prepara ahora un papel destacado en *La Voz Kids*, donde será asesora junto a Edurne.