El Leidor de Tolosa acoge este sábado el emotivo retorno de Gorka Urbizu con su 'Tour Bat'

La nueva raíz, profunda y serena, de Gorka Urbizu, alma y voz esencial del rock euskaldun contemporáneo, germina mañana en el Leidor de Tolosa. El ... músico de Lekunberri continúa con 'Tour Bat', la exitosa gira que le ha devuelto a los escenarios con el celebrado 'Hasiera Bat' (Only in Dreams, 2024).

Tras cuatro años de silencio después de la disolución de Berri Txarrak, el cantautor ha encontrado en la sencillez una nueva forma de intensidad. Un disco íntimo, sobrio y honesto que le ha valido el Premio MIN al Mejor Disco en Euskera y que, sobre el escenario, cobra una nueva dimensión de cercanía y profundidad emocional.

El concierto Cartel: Gorka Urbizu. Tour Bat.

Día y hora: Sábado, a las 20.00 horas.

Lugar: Teatro Leidor de Tolosa.

Entradas: Agotadas.

Arropado por una banda de excepción –Amaia Miranda (guitarra, voz), Fernando Neira (bajo), Karlos Arancegi (batería) y Felix Buff (batería, voz)– Urbizu ofrece un directo sin artificios, donde las canciones fluyen con la misma naturalidad con la que fueron concebidas: desde el despojo, la pausa y la necesidad de volver al origen.

El vocalista navarro ya ha agotado las localidades para su recital de mañana, a las 20.00 horas, en el Leidor de Tolosa, cita que se presenta como una oportunidad única para sumergirse en este nuevo capítulo creativo de uno de los músicos más influyentes del panorama vasco contemporáneo, en un formato que privilegia la escucha atenta y calor compartido.