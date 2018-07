Lanzagorta fusiona jazz y diseño gráfico en dos exposiciones La galería Ekain acoge sus 'Jazz Prints', en homenaje a los grandes mitos del género, y Altxerri ofrece sus once carteles para el Jazzaldia José Luis Lanzagorta en la galería Ekain. / SARA SANTOS RICARDO ALDARONDO Martes, 24 julio 2018, 16:34

Ha sido una feliz coincidencia. «Este año nos han encargado por concurso público la realización del cartel de la 53 edición del Jazzaldia», explica el diseñador gráfico y músico donostiarra José Luis Lanzagorta, «y yo llevaba un tiempo con un par de proyectos en la cabeza en torno al jazz y la gráfica. Uno era exponer los carteles que hemos realizado para el Jazzaldia desde 1989, que han sido once ediciones, y otro era una serie de grabados con mi proyecto Begiaundi Press, que son grabados hechos en prensa tipográfica de forma manual. Tanto en la galería Ekain como en el bar Altxerri tenían fechas disponibles en estos días en torno al Jazzaldia, así que ha sido una suerte poder hacerlo todo a la vez».

Entre sus anhelos también estaba el hacer un personal homenaje a las leyendas del jazz, «o más bien a mis músicos favoritos del jazz», afirma Lanzagorta. «Y quería hacer un proyecto conjunto, ideado para esta exposición. Le he ido dando forma en los últimos meses, y justo antes de la exposición lo he impreso en la máquina». Una máquina singular y coetánea de los mitos del jazz homenajeados: «Utilizo una prensa tipográfica suiza de los años 60. Y es una prensa planocilíndrica, es decir, la superficie donde se colocan los tipos de letra o los clichés es plana, y mediante un cilindro por presión, se impresiona con tinta».

Herencia de Blue Note

Son dieciséis grabados, más el cartel anunciador de la exposición, que tiene la misma técnica de impresión tipográfica. Y todas las composiciones evocan la estética del jazz de los años 50 y 60. «Yo lo encuadro en el diseño gráfico, no es pintura, no hay retratos ni motivos figurativos sobre los músicos. Son soluciones gráficas. La técnica y la manera de hacerlas pieza a pieza es lo que les da ese acabado de piezas artesanales».

Las exposiciones 'Jazz Prints' Dieciséis grabados en homenaje a las grandes figuras del jazz. En Galería Ekain, c/ Iñigo, 4. Hasta el 29 de julio. 'Jazzaldia Posters' Los once posters creados por Lanzagorta para el Jazzaldia. En Altxerri Jazz Bar, c/ Reina Regente, 2. Hasta el 20 de agosto.

Hay obras de libre creación que «son de inspiración puramente tipográfica o formal», como tributo a los músicos, jugando con los nombres, la tipografía, los colores (pocos) y las formas. «Y una decena de las piezas son además un tributo al legendario sello discográfico Blue Note, y a sus portadas de los años 50 y 60, la mayoría de ellas realizadas por un diseñador llamado Reid Miles, que estuvo once años como director de arte en Blue Note, y que dejó su impronta en un diseño gráfico muy reconocible. Son como desarrollos o variaciones de temas que él propone en algunas de sus portadas y que marcaron una línea muy vanguardista».

Puede parecer difícil la elección de los nombres entre tantos mitos del jazz, pero Lanzagorta lo tenía claro. «El jazz que se desarrolla en torno a los años 40 y 50, el be-bop, el 'cool', el de la Costa Oeste, me gusta especialmente, y ahí Miles Davis, Chet Baker y Thelonius Monk son nombres clave para mí. Y luego Billie Holiday, que está en otra onda. Pero esos son mis cuatro nombres clave». En la exposición aparecen otros, como Duke Ellington o Milt Jackson.

Como músico, José Luis Lanzagorta está asociado al pop y al rock, en una larga trayectoria como componente de la Orquesta Mondragón, Puskarra, Amor A Traición, La Buena Vida y, ahora, Amateur. Pero el jazz ha sido clave para él como aficionado. «En mi discoteca siempre hay un hueco para el jazz, para oxigenarme un poco del pop».

Ferviente seguidor también del Jazzaldia durante décadas, en 1989 hizo su primer cartel para el festival donostiarra. El segundo llegó al año siguiente, cuando se celebraba el 25 aniversario del Jazzaldia. Y así intermitentemente hasta el de esta 53 edición. «Yo creo que sí hay una cierta unidad entre todos ellos, o eso me dicen. El otro día la hija de una amiga me señaló uno de los carteles, en el que no hay ningún instrumento. Y me hizo ver que todos tienen un instrumento musical menos ese, no me había dado cuenta».

Para redondear la carambola, José Luis Lanzagorta va a participar por primera vez como músico en el Jazzaldia, en el concierto de Amateur de la 'noche donostiarra', el viernes en el Escenario Verde a las 21.00. «Nos hace mucha ilusión, en la playa, a la hora de la puesta de sol, todo tiene un punto mágico. Y estar en la programación es algo que nunca hubiera soñado. Y una responsabilidad».