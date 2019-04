King Crimson cumple medio siglo y regresa a los escenarios Fotografía facilitada por Doctor Music de King Crimson. / Efe Robert Fripp, el líder de esta banda pionera de rock progresivo, anunció que dará tres conciertos en Barcelona DOMÉNICO CHIAPPE Madrid Domingo, 7 abril 2019, 19:30

La voz del hombre esquizofrénico del siglo XXI se escucha desde 1969, cuando la agrupación King Crimson debutó con su álbum 'In the court of the Crimson King'. El mítico disco fue uno de los primeros en experimentar la fusión del rock con otros géneros, como el jazz y el sinfónico. Desde entonces, la banda cambió de integrantes durante cinco décadas, siempre con un mismo guitarrista al frente, Robert Fripp.

Esta semana, Fripp anunció que King Crimson retornaba a los escenarios justo cuando el rey Crimson cumple medio siglo. En una galería de Londres dijo que habría una nueva y nada sorpresiva reforma de la banda, por la que han pasado una treintena de músicos de primer nivel; una reedición de su discografía de estudio y grabaciones «raras»; un juego de seis vinilos de los primeros años, y un año de conciertos con fechas cerradas en el Doctor Music Festival de Montmeló (Barcelona) y en el Royal Albert Hall de Londres. Serán tres conciertos en cada uno. Fripp pretende recorrer cinco décadas de canciones.

En realidad, King Crimson nunca se ha ido de la escena musical, en la que se acopla su formación de hasta ocho multiinstrumentistas. El verano anterior, por ejemplo, en Pompeya, donde resonó el 'Epitafio' de Fripp, la pieza más representativa de su larga trayectoria, que incluye colaboraciones experimentales. En este reencuentro no se pretende grabar piezas nuevas, aun cuando su último trabajo de estudio, de los trece que han editado, se publicó hace quince años. Pero Fripp es siempre imprevisible.