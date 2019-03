«Ketama es un referente absoluto para Sonakay; es un sueño actuar con ellos» El grupo donostiarra cantará en euskera como invitado especial de los Carmona en su concierto del Auditorio Kursaal JUAN G. ANDRÉS Lunes, 4 marzo 2019, 18:10

Yoni Camacho, cantante del grupo vasco-gitano Sonakay, se adelanta a la pregunta y advierte: «Actuar con Ketama supone cumplir un sueño porque son un referente absoluto para nosotros y para cualquiera». Los donostiarras no pueden estar más felices por la invitación de la familia Carmona, con quienes compartirán escenario el día 16 en el Kursaal.

«Desde que cogemos la guitarra para componer, inconscientemente tenemos todos los discos y acordes de Ketama en la cabeza. Han sido unos transgresores del flamenco, unos adelantados a su tiempo, y de hecho, sus discos de hace 15 años suenan actuales: parece que los publicaron ayer mismo», opina el artista antes de destacar que hace dos décadas Juan y Josemi Carmona hacían cosas que «vuelven locos a los guitarristas de hoy en día».

Ketama y Sonakay aún no han concretado en qué consistirá su colaboración, pero tienen claro que tocarán y cantarán «algún temita» que haga «un guiño al euskera». «A ellos les interesaba reflejar el mestizaje cultural que nos caracteriza y nos parece un regalo que nos dejen participar», afirma Camacho, que medio en serio y medio en broma fabula con la idea de marcharse de gira con sus ídolos: «Si me meten en una maleta y me llevan con ellos iría encantado a donde fuera».

5 de mayo, en el teatro

La experiencia con Ketama servirá a Sonakay como calentamiento para el espectáculo 'Denontzat', que recalará en el Victoria Eugenia el 5 de mayo. Allí ofrecerán una función que incluye baile flamenco y vasco, y en la que participarán artistas como la cantante María Berasarte, el pianista Iñaki Salvador o el músico Iker Lauroba.

Precisamente, este último ha escrito la letra de 'Izarrak', un single de inminente publicación que será el primer tema original en euskera de Sonakay. «Es una rumbita, una balada romántica muy fácil de escuchar y con la que nos lo hemos pasado genial. Hemos disfrutado mucho de la grabación y de cada arreglo», aclara el vocalista.

Ahora la banda tiene la mira puesta en el disco que sustituirá a 'Sonakay denontzat' (2018), un debut que alternaba temas propios en catellano con versiones de Urko, Benito Lertxundi, Pier Paul Berzaitz y el 'Txoria txori' de Laboa con el que se dieron a conocer en el programa televisivo 'Got Talent'.