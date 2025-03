Judit Neddermann «celebra las lenguas» este viernes en Lugaritz

Con un punto de locura, «mucha pasión por la música, por el arte» y algo de 'si te animas, yo también' nació el disco 'Artean' ( ... Balaunka, 2024) de Judit Neddermann. Un álbum con una alineación que firmarían muchos carteles de festivales -Izaro, Olatz Salvador, Idoia y Bea Asurmendi y Maren- y que tiene un punto de partida muy orgánico, sin responder a lógicas de marketing. Nació de forma «muy natural y colaborativa», señala la artista catalana, un aspecto que se ha reflejado en casi todas las fases del proceso. ¿La última muestra? Este viernes en Lugaritz K.E donde Neddermann (voz y guitarra) acudirá con su banda Arnau Figueres (batería), Isaac Coll (bajo eléctrico), Adri González (teclado), Darío Barroso (guitarra). «Será una de las pocas ocasiones de vernos a todos». Y las sorpresas no acaban ahí, ya que se subirán al escenario Olatz Salvador, Idoia y Bea Asurmendi. «Será una celebración», apunta.

«Es el proyecto soñado, sabía que por concepto les iba a encajar, pero luego está la agenda de cada una. Tuve muy buena respuesta de todas», explica la catalana. Inició su andadura musical en 2014 y sus primeros años estuvieron centrados en Cataluña y en componer en catalán. Nota que su proyecto «ha calado» y por eso se siente «muy, muy querida. Creo que he ayudado a que el catalán se normalice como lengua vehicular en el arte». Esa visión también la ha tenido con el euskera y en 2016 versionó 'Txoria Txori' de Mikel Laboa. ¿Cómo se llega a 'Artean'? Con algo de casualidad. «Mi mánager, Catalina Rosario, se mueve por ferias, conoció a Ñako y llegaron a la conclusión de que sería muy bonito juntarnos a Olatz Salvador y a mí porque tenemos perfiles parecidos». No erraron y la conexión fue sencilla. «Está comprometida más allá de un sentimiento político, cuando nos conocimos vi que teníamos muchísimas cosas en común y que vivíamos el oficio también de una forma parecida porque ella también se mueve por vocación, para ella es muy importante ser a nivel emocional con lo que hace».

El concierto Cartel: Judit Neddermann.

Dónde: Imanol Larzabal (Lugaritz K.E.)

Cuándo: Este viernes, a las 19,30 horas.

Entradas: 15 euros.

Paralelamente recibió un mensaje a través de las redes sociales de Idoia Asurmendi, que iba a cantar a Vic. «Me encantaría cantar contigo», decía. Tras escucharla cantar no dudo y allí conoció también a Bea Asurmendi. «Aluciné con las dos y con su directo, quería cantar con ellas». De aquellos primeros contactos surgió la opción de ir a Euskadi, en conciertos cantó con , y la relación se fue estrechando. «Yo hacía un discurso de introducción en euskera, porque como catalana lo agradezco, y Ñako me dijo 'si algún día quieres hacer un disco en euskera yo me meto de pleno'». La idea fue resonando en Nedderman, que vio el disco como una opción de «poner otra piedra a favor de estas lenguas y una segunda a favor de la sororidad y suprimir definitivamente el discurso patriarcal de que las mujeres competimos entre nosotras».

Primero hizo las canciones en catalán -'Lamiak / Dones d'aigua está inspirada en la novela 'Canto jo i la muntanya' de Irene Solà'- y Salvador la ayudó en la traducción, a la que agradece su «generosidad. Se vino conmigo a Mallorca cinco días y fue súper fluido. Tiene un talento absolutamente desfasado para traducir». En septiembre las cinco -Izaro, Olatz Salvador, Idoia y Bea Asurmendi y Maren- pasaron unos días en su pueblo y grabaron el disco en el que la producción corrió a cargo de Arnau Figueres. Todo fue fácil porque vieron que «el trabajo que hay que hacer es más grande que el ego de cada una de nosotras». Y el diseño gráfico es de su hermana pequeña, Juliana. «Me parece espectacular».

La guinda del pastel de un disco poco habitual, en el que Neddermann amplía sus horizontes, fuerza sus límites como artista y vuelve a salir de la zona de confort -si es que suele habitarla- es 'Mendien artean', una nana escrita por el chelista Quico Pugès. «La escuché y me pareció un entremedio entre el cielo y la tierra, te quedas ahí como suspendido y da una paz única». Por eso está cantada por todas en coro. «No quería que cada una hiciera una estrofa, es una nana y que ninguna voz destaque por encima de otra es el resumen perfecto del disco».