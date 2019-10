Joserra Senperena vuelve a la sencillez del piano solo Joserra Senperena ha presentado este martes su nuevo álbum. / Lobo Altuna Su nuevo álbum 'Existentzia minorrak' se compone de dieciséis piezas como «cuentos con su propia identidad» RICARDO ALDARONDO Martes, 1 octubre 2019, 13:49

Solo ante el piano y con una colección de dieciséis piezas que son como «cuentos que tienen cada uno su propia identidad» y músicas «sin estilo concreto y sin fronteras», el músico donostiarra Joserra Senperena publica su décimo disco a su nombre, 'Existentzia minorrak', que ha presentado en el espacio de Kutxa Kultur en Tabakalera. Esta autoproducción en la que ha contado con la ayuda de «la gente que a uno le rodea», Juan G. Andrés en la fotografía, Estudio Lanzagorta en el diseño de la portada y Haritz Harreguy como ingeniero de sonido de la grabación, supone también el tercer disco de piano solo de Senperena, tras 'Mandarin Dotore' (2011) y 'Cuentos para adultos' (2011).

Después de algunos proyectos con una instrumentación más amplia, como el disco '9 ganbera pieza' (2015) y la banda sonora de la película 'Jainkoak ez dit barkatzen' (2018), Senperena quería «volver a la sencillez». Compuso una treintena de piezas, «utilizando los recursos que hagan falta sin tener en cuenta de dónde vienen». Desde el impresionismo a las disonancias sugerentes del jazz, del romanticismo de Schubert a la música cinematográfica de Nino Rota se cruzan en el lenguaje propio de Senperena, desarrollado en un amplia carrera que ha crecido tanto en el mundo del pop y el rock como colaborador de Fito y los Fitipaldis, Duncan Dhu o Bide Ertzean entre otros muchos, arreglista para La Buena Vida y orquestador de dos discos fundamentales de Rafael Berrio y como en una variada trayectoria propia, que partió del blues para llegar a la música clásica y contemporánea.

En las composiciones de 'Existentzia minorrak' se cruzó la creación de una banda sonora para la proyección de la copia restaurada de 'El navegante' de Buster Keaton, encargada por Filmoteca Vasca. «Ya tenía compuesto el disco, y utilicé algunas de las piezas, y también algunas descartadas, para esa sesión», explica el músico. «Para adecuar la música a la duración de las escenas, amplié o modifiqué algunas piezas, y estas prótesis han acabado formando parte también del disco». La influencia de Buster Keaton está presente también en los títulos de algunas piezas del álbum, que se corresponden con escenas de la película, como 'Kanibalak!' o 'The Navegator'.

Grabado en un solo día en el Club de del Victoria Eugenia, «un sitio que me gusta por su sonoridad y al que acudo mucho para ver conciertos y obras de teatro», 'Existentia minorrak' alude a «aquellas cosas que no están a la vista pero que existen, y en la medida en que están escondidas y no sabemos de ellas, tienen un potencial mucho mayor que las que conocemos», explica Senperena.

El disco ya está en distribución en CD y en plataformas digitales y Joserra Senperena lo presentará en directo a comienzos del próximo año, el 24 de enero, en el teatro Victoria Eugenia.