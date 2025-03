John Primer, Keith and Tex y Rudy Mills, reclamos del XII Mojo Workin' de este viernes y sábado

Si el 'retorno' del año pasado del festival Mojo Workin' dejó el listón alto, la XIII edición que se celebrar hoy y mañana en Dabadaba, ... Le Bukowski y La Taberna juntará a tres artistas legendarios, auténticos nombres de leyenda de la historia del blues y de la música jamaicana; dos de las mejores bandas actuales en el panorama del R&B, el ska, el soul y el rock and roll; y ocho pinchadiscos especializados en música negra, que ofrecerán tres sesiones estrictamente con discos de vinilo de los años 50 y 60. Un cartel muy completo en el que destacan John Primer, Keith and Tex y Rudy Mills y para el que quedan muy pocas entradas.

La asociación cultural Gure Gauza K.E. ha apostado por una mezcla de la antigua fórmula con el formato estrenado el año pasado. «En total, serán 48 horas repletas de la mejor música afroamericana y afrocaribeña del siglo XX», avanzan. El pistoletazo, a las 19.30 horas de este viernes, correrá a cargo de The Magnetophones y Keith and Tex, con Rudy Mills en Dabadaba. Al finalizar, el DJ Allnighter pinchará en Le Bukowski.

Este sábado será el turno de la sesión de Alldayer en La Taberna, a las 17.00 horas, y al finalizar subirán al escenario de Dabadaba Mickey and the Buzz y John Primer (19.30h). La jornada volverá a terminar de la mano del DJ Allnighter en Le Bukowski. Fin se semana de Rythm and Soul.