John Dealer & the Coconuts celebra su décimo aniversario

Los integrantes de John Dealer & The Coconuts tuvieron claro «desde el primer momento» que su propuesta musical tenía que ser en inglés, explica Noel Calvo. « ... Sobre todo por el estilo musical» que querían tocar, que denominan «rock&roll bastante clásico», y por los grupos que escuchan y han sido sus referentes. Aunque también aclara que «tenemos alguna canción en euskera». Así, paso a paso, han cumplido la década sobre los escenarios y han querido celebrar la ocasión como tiene que ser: disco y gira. Presentarán hoy en Kutxa Fundazioa 'It´s On' (Ghost Highway Recordings) y junto a Calvo (guitarra y voz) estarán hoy sobre el escenario Iñigo Caballero (guitarra), Andoni Dominguez (bajo) e Iñaki Ormazabal (batería). Todavía quedan entradas, 8 euros anticipadas y 10 en taquilla, para el directo que comenzará a las 20.00 horas.

El concierto Cartel. John Dealer & the Coconuts.

Fecha y hora. Hoy, a las 20.00 horas.

Lugar. Kutxa Fundazioa.

Entradas. 8 euros anticipadas, 10 en el momento.

La canción 'No One Says Goodbye' refleja la evolución que ha vivido el conjunto guipuzcoano. Incluida en su primera maqueta, (casi) siempre les ha acompañado en los directos y han querido incluirla en el nuevo trabajo, que mezcla «una cara A que mira al futuro, a lo que va a venir, y una cara B, que en parte mira hacia atrás y tiene algo de homenaje». También incluye dos canciones lanzadas en formato vinilo 7» a principios de 2024.

Han grabado en los estudios Garate de Andoain y están encantados de haber contado con el reconocido ingeniero sueco Ola Ersfjord. Explica Calvo que han ido buscando «su camino», que tras la maqueta el segundo álbum fue quizá «más ambiguo, nos movimos por bastantes estilos» y que con el paso del tiempo han ido «puliendo» su música. «Nos catalogan como un grupo de high energy –rock enérgico–, pero siempre dejamos sitio para alguna baladita, alguna canción más tranquila».

Rock&roll como base

Es la mezcla final del disco, que avanzan «es el más cercano a nuestro directo», el que mejor recoge «esa energía», algo que hasta ahora les había costado bastante. Es el principal reclamo para acudir hoy a Kutxa Fundazioa, señalan. «A cualquier persona que le mueva rock&roll clásico que va a gozar con nuestro directo, porque lo que transmitimos y lo que tocamos es todo real. Conseguimos que la gente sienta la música adentro y que de verdad que le mueva». Sus canciones hablan sobre la noche, otras sobre el amor, desamor... como tiene que hacer rock&roll, por lo que el idioma no es una barrera para disfrutar de su música.