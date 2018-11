Javier Colina y Josemi Carmona acercan jazz y flamenco Javier Colina y Josemi Carmona, en el Jazzaldia de 2016. / UNANUE EL dueto y el percusionista Bandolero presentan mañana 'De cerca' en la sala Club del Victoria Eugenia JUAN G. ANDRÉS SAN SEBASTIÁN. Martes, 13 noviembre 2018, 07:47

La Sala Club del Victoria Eugenia abrirá mañana miércoles sus puertas para recibir en formato íntimo al contrabajista navarro Javier Colina y al guitarrista madrileño Josemi Carmona, que contarán con la ayuda del percusionista Bandolero. El trío interpretará la fusión de jazz y flamenco contenida en su disco 'De cerca' (2016).

El álbum propone «un diálogo musical» que mezcla y acerca «lenguajes distintos». Así, contiene «profundos ecos flamencos», notas de «swing jazzístico» y «piezas de raíz latinoamericana». Convenientemente mezclados, estos ingredientes dan lugar a «verdades amargas, historias de amores y noches de música».

Así, el disco ofrece canciones populares de gran calado como el bolero 'Historia de un amor', el standard de jazz 'You and The Night and The Music' o 'El incomprendido', un clásico de la salsa que destaca junto a originales de Josemi Carmona como 'Morente y Habichuela,' 'Tía Marina Habichuela' y el tema que da título al álbum. 'De cerca' también contiene dos colaboraciones, la del saxofonista y flautista Jorge Pardo en la mencionada 'El incomprendido', y la de La Negra en 'Verdad amarga', otro bolero que es la única composición cantada.

EL CONCIERTO Artista Josemi Carmona & Javier Colina con Bandolero: 'De cerca'. Lugar Club del Victoria Eugenia. Horario Mañana a las 20.00. Precio 27 euros.

Bien conocido en Donostia por sus habituales participaciones en el Jazzaldia, Javier Colina (Pamplona, 1960) es uno de los mejores contrabajistas de la escena española actual. En el ámbito del jazz ha tocado para titanes como Tete Montoliu, Al Foster, Chucho Valdés o el recientemente fallecido Jerry González. El navarro también es un fiel conocedor de todos los palos flamencos, ya que ha colaborado con Tomatito, Pepe Habichuela, Diego El Cigala y Enrique Morente, por no hablar de las incursiones cubanas realizadas junto a Pancho Amat, Compay Segundo o Bebo Valdés y El Cigala, con quien colaboró en el superventas Lágrimas Negras (2003).

Por su parte, Carmona (Madrid, 1971) es miembro de una de las sagas más legendarias del flamenco, ya que es hijo del guitarrista Pepe Habichuela y la bailaora Amparo Niño. Cuentan que aprendió a hablar y a tocar al mismo tiempo. Debutó a los nueve años en el Festival Mundial de la Guitarra en la Isla de Martinica y a los 14 años ya militaba con sus primos Juan José y Antonio en Ketama, emblema del nuevo flamenco en el que permaneció durante cerca de dos décadas en las que lograron vender millones de discos. En solitario ha editado trabajos como 'Sumando' (2006), y 'Las pequeñas cosas' (2011), que optó al Grammy Latino y en el que colaboraron Paco de Lucía, Dave Holland y Bandolero, entre otros.

El concierto comenzará mañana a las 20.00 horas en el Club del Victoria Eugenia y las entradas tienen un precio de 27 euros.