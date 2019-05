Javier Sun celebra 30 años de carrera en solitario con dos conciertos en La Taberna de Egia J.G.A. SAN SEBASTIÁN. Viernes, 24 mayo 2019, 10:49

La Taberna de Egia acogerá hoy y mañana dos conciertos gratuitos con los que Javier Sun celebrará 30 años de carrera en solitario. El músico donostiarra tocará en su barrio acompañado de algunos amigos y en el mismo garito donde hace tres décadas se estrenó en formato acústico tras poner fin al lustro que pasó al frente de The Scooters. En realidad, aquel concierto iniciático tuvo lugar el 12 de mayo de 1989, pero Sun ha retrasado la celebración para sumarse a los aniversarios de dos de sus ídolos: Bob Dylan cumple hoy 78 años y Paul Weller hará 61 mañana.

En una entrevista concedida a este periódico, Javier Sun decía ver estos conciertos «como el final de una película que puede tener una segunda parte». También aseguraba que después de 30 años, aspira a tomarse las cosas «con calma» y con cierta «despreocupación por el futuro». «Digamos que ya he hecho lo que tenía que hacer y lo que tenga que venir, bienvenido sea», señaló.

El concierto Cartel Javier Sun. Lugar La Taberna de Egia. Día y hora Hoy y mañana (19.30). Entradas Gratis.

Sin embargo, y pese a sus palabras, no parece decidido a estarse quieto el autor de 'Los chicos de la calle', 'Sha La La', 'El barrio de la verdad' o 'El fin del tiempo'. En el plano compositivo, eso sí, se declara «aburrido» de hacer canciones normales de tres o cuatro minutos. «Me gustaría hacer un disco raro o incluso una banda sonora instrumental. Antes cuando escribía visualizaba un single o un disco, pero ahora me vienen imágenes de películas: desde una melodía campestre hasta una persecución en coche en mitad de la avenida. No me importaría que me llamase un director para poner música a su película», añadió Javier Sun en la entrevista.