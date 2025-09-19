Irun Zuzenean arranca con nuevo formato y de la mano de Los Punsetes y Belako

Estrenando nuevo formato y mezclando generaciones musicales, producto kilómetro 0 y conjuntos referentes de la escena, el festival Irun Zuzenean arranca este fin de semana ... la primera de las cuatro citas que acogerá la ciudad fronteriza. Seis conciertos en cuatro fines de semana. El escenario principal se traslada a la sala del CBA. Todavía quedan entradas en la web, tanto para días sueltos como en formato pack.

El concierto Programa Hoy: Onavibe y Belako.Mañana: Slimfit y Los Punsetes.

Lugar: Sala CBA 'Irun Zuzenean', 21.00 horas

Entradas 19 euros cada día, 14 tarifa reducida.

El pistoletazo correrá a cargo de Onavibe, la banda local que une el estilo urbano con la electrónica. Después será el turno de Belako, uno de los nombres más reconocidos del panorama musical vasco. El cuarteto vizcaíno, con una trayectoria que se remonta a 2011e incluye cinco discos, mezcla post-punk, electrónica.

Mañana se repetirá el mismo esquema, ya que el festival volverá a dar el micro a un grupo local y después será el turno de una banda consagrada. Primero actuará Slimfit, grupo irundarra que tiene en el pop-rock oscuro su sello musical, y después lo hará Los Punsetes, referentes del pop independiente estatal con cerca de dos décadas de trayectoria.

Cuatro 'findes' en total

La doble cita de este fin de semana será la primera de cuatro. Después vendrán Janus Lester e Isora (26 de septiembre), Tulsa y Santalla (3 de octubre), Ariel Rot y Blue Hat (4 de octubre) y Bebe (11 de octubre).