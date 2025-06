La iniciativa Donostia Palestina pide la suspensión del concierto de Andrés Calamaro

DV Lunes, 30 de junio 2025, 18:47 Comenta Compartir

La iniciativa ciudadana Donostia Palestina pide la suspensión del concierto de Andrés Calamaro previsto mañana en el Kursaal por «los vítores del artista hacia el ... estado de Israel». «Pedimos a Andrés Calamaro que no ofrezca el concierto. Si siguiera con la determinación de ofrecerlo, solicitamos a la empresa Get In como promotora y a la Fundación Kursaal como espacio que lo acoge, que lo suspendan y devuelvan el dinero a las personas que han comprado entradas. Queremos decirle al sionista y apologeta del estado genocida de Israel que no es bien recibido en nuestra ciudad y que el venir sería una clara provocación a la ciudadanía y su sentimiento generalizado de solidaridad con Palestina y en contra del genocidio que está llevando a cabo el estado de Israel», añade la nota.

En caso de haber concierto «desde Donostia Palestina nos adherimos a la concentración convocada por varios colectivos antisionistas y de solidaridad con Palestina que tendrá lugar frente a la entrada del Kursaal mañana miércoles antes del concierto a las 20.30». La actuación, que ya ha vendido buena parte de las 1.800 entradas, empieza a las 21.00.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Israel