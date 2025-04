Iñaki Salvador (Músico): «Los músicos de jazz somos como los trapecistas, nos la jugamos ante el público»

Cuando solo tenía 20 años y ganó uno de sus primeros premios como pianista, el mítico Tete Montoliu le dijo un «gracias por tu ... música» que no se le olvida. Ahí sigue, con 58 años de edad y cuarenta de carrera. Iñaki Salvador, felizmente recuperado del pequeño susto de salud que sufrió en febrero en plena actuación en el Teatro Real de Madrid, actúa mañana en el Principal de Donostia, en formato trío, con Gonzalo Tejada al contrabajo y Borja Barrueta en la batería, para celebrar el Día Internacional del Jazz. Él pide que los no aficionados pierdan el miedo y se acerquen al jazz. Ante ustedes, un trapecista de la música

- Menudo susto dio su ataque en el Real: logró que un músico fuera la noticia más leída en la web.

- Me recuperé pronto. En la pasada Semana Santa ya volví al escenario en Málaga con 'Juan Sebastián Jazz', el mismo espectáculo que tuvimos que suspender en Madrid. También he representado ya otra vez 'Agirre, de Gernika a Nueva York pasando por Berlín', el montaje teatral que hago con Iñaki Rikarte. Lo de Madrid fue diagnosticado como un ataque epiléptico. Es la primera vez que me pasaba, pero fue ante el público, en pleno concierto, y tuvo repercusión. Los médicos dicen que estoy bien y me han prescrito la medicación.

El concierto

- Mañana se celebra el Día Internacional del Jazz. ¿Tiene sentido ese 'santoral'?

- En general yo soy muy escéptico ante este nuevo calendario en el que hay días para casi todo, pero a la vez pienso que sirve para dar visibilidad a cosas que importan. La crisis que vivimos nos ha hecho más sensibles y bien está que traiga al primer plano al jazz, algo que nos une y nos da vida. La Unesco decretó hace diez años el 30 de abril como Día del Jazz y nunca se había celebrado, al menos que yo recuerde, en Donostia, una ciudad tan vinculada al jazz.

- ¿Qué va a encontrar el público en ese concierto de celebración en el Principal?

- Fue una propuesta de Donostia Kultura y Miguel Martín. Nos pedían un concierto en formato trío, una especie de guiño general al jazz, y es lo que vamos a ofrecer. Primero con un repaso a grandes pianistas de la historia, de Chick Corea a Keith Jarrett o Herbie Hancock, luego con un par de composiciones mías y al final con una versión de la Ezpata Dantza. Entre lo general y lo local.

«Bien está que haya un día internacional, y más en un año como el que sufrimos, para recordar que el jazz está vivo y nos une» efemérides

- Como dice, Donostia atesora una gran tradición jazzística con su festival, pero también hay aficionados, como en otros sitios, a los que asusta la palabra jazz.

- Sí. El jazz, la ópera y el cante jondo son estilos musicales que tradicionalmente asustan a los no aficionados. Pero quien supera la barrera o el prejuicio muchas veces se engancha: apenas quedan ya entradas para nuestro concierto de mañana, por ejemplo, y ahí esta el Jazzaldia con su éxito anual. Yo recordaría que el jazz es puro riesgo, con el atractivo que eso conlleva para el espectador. En el circo los payasos hacen reír y y los trapecistas, que intentan hacer algo bello y directo ante el público, arriesgan. Es lo que hacemos los músicos de jazz: crear algo vivo ante el espectador, ahí mismo, sin trampa ni cartón. Todo es verdad.

- Usted lleva toda la vida en el trapecio.

- Sí, aún hay quien me llama 'el niño del escaparate'. A los 17 años tocaba el órgano Hammon Piper en el escaparate de Bengoa, en la calle Easo 27, donde hoy está Telepizza, para atraer a los clientes. En el mismo teatro Principal donde actúo mañana presenté en 1989 mi primer disco, también en trío. Se titulaba 'Orain' y lo editó Elkar. Por eso me hace tanta ilusión volver a ese escenario, menos glamuroso que el Victoria Eugenia, añejo pero con encanto. Repasando recuerdos pienso que he tenido la suerte de ser siempre el primero en llegar a la parada y subir al autobús. Luego supongo que hay que responder, porque si no, te echan. He hecho muchas cosas, sí, y quién podía imaginar que sería profesor de Piano en Musikene, un centro superior de música.

«Con 17 años tocaba enel escaparate de Bengoael órgano para atraer a los clientes. ¡La música me ha llevado por tantos lados!» recuerdos

- En julio recibió en casa el gran premio del Jazzaldia.

- ¡Y qué feliz me hizo que ese festival con el que he crecido, en el que tanto he actuado, me diera su premio! Sé que era un año especial por la pandemia, sin apenas músicos extranjeros y una programación más cercana, pero a mí no me quita nadie que ese galardón que en su día yo tuve la suerte de entregar al mismo Chick Corea y poseen tantos grandes del jazz esté ahora en mis manos.

- Este año es duro para todos, también para la cultura.

- Sí. Claro que lo primero es la salud y la economía, pero la cultura también es un sector económico del que depende mucha gente, por un lado, y defiendo que en tiempos de crisis la cultura es un bien esencial y más necesario que nunca. Que nos traten, al menos, como a un sector más.

- Acabemos: ¿dos recuerdos para celebrar el día del jazz?

- En 1981 ganamos con el grupo Kursaal el concurso local del Jazzaldia y Tete Montoliu me dio el premio al mejor solista. «Gracias por la música», me dijo. Fue el inicio de una gran relación. Y el día que compré el disco de Chic Corea 'My Spanish Heart', fundamental en mi vida.