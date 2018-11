The Hi-Risers lleva al Dabadaba su rock and roll «sin imposturas»

La Sala Dabadaba (20:30 horas) vibrará esta noche con el divertido directo de The Hi-Risers, trío estadounidense de rock and roll bien conocido por estos lares. En quince años de trayectoria han facturado media docena de discos caracterizados por una irresistible mezcla de estilos: rhythm& blues, country, doo-wop, garaje, rockabilly o surf son sólo algunos de los palos que toca una banda que «bebe de las mejores fuentes del pasado» pero trata de no caer en lo retro. «The Hi-Risers hacen rock and roll de hoy, sin poses ni imposturas, natural y espontáneo», dicen los organizadores de la cita que llevará a la sala de Egia a Greg Townson (voz y guitarra) y a Todd Bradley (bajo y voz), que han incorporado como batería a Trevor Lake. La entrada cuesta 14 euros en venta anticipada y 18 en taquilla.