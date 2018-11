«Este grupo es un homenaje a esa gente del sur que dejó la miseria para venir a Euskadi»

El acordeonista Gorka Hermosa (Urretxu, 1976), el bertsolari Jon Maia (Urretxu, 1972) y el guitarrista Jesús Prieto 'Pitti' (Ávila, 1967) han unido esfuerzos y ambiciones. El resultado es 'Hezurbeltzak', un grupo que aúna música y letra con mensaje. Música en forma de trece temas compuestos por Hermosa y Prieto. E historia porque Maia ha querido hacer un guiño a toda una generación de personas que llegaron a Euskadi en busca de un futuro mejor. Este viernes presentan su primer disco en el bar Rekalde de Donostia. Pero ya hemos hablado con Gorka Hermosa, el acordeonista que da la vuelta al mundo, para saber más detalles. Así suena Hezurbeltzak.

- ¿Cuál es la historia?

- Tanto Jon Maia como yo somos dos euskaldunes, criados aquí, con un entorno cercano en el que todo el mundo habla euskera, pero nuestros padres vinieron de fuera (Extremadura y Segovia, respectivamente). Durante el siglo XX hubo mucha inmigración en Euskadi y tenemos la sensación de que ambas gentes, ambas culturas, estuvieron dándose la espalda y la convivencia no fue fácil. Como ya estamos en el siglo XXI, creo que estamos en condiciones de ver las cosas con otra perspectiva, de reírnos de nosotros mismos también, de hacer un pequeño homenaje a toda la gente que vino y dejó la pobreza y la miseria del sur de España. Es un homenaje a toda esa gente.

- ¿Qué significa hezur beltzak?

- Es una de las expresiones que se utilizaban entonces para los inmigrantes que llegaron a Euskadi. Son más conocidas palabras como maketos, belarrimotzak, coreanos... En cada pueblo se les llamaba de diferente forma. De todos los nombres, quizá el más intrigante o el menos directo es hezur beltzak (referido a los que no tenían ocho apellidos vascos). Y el single se llama 'belarrimotzak'.

- ¿Quién es Jesús Prieto?

- Es de Ávila y fue el productor de mi primer disco. Ha sido músico y productor de 'Celtas Cortos', 'Los Secretos', Manolo Escobar, Andy y Lucas o Javier Gurruchaga, desde gente muy respetable a muy populista. Además, es un guitarrista impresionante y tenerle en el grupo le da un cuerpo y una base maravillosa. Más allá de eso, somos tres amigos con ganas de hacer cosas bonitas y trabajar a gusto. Y cuando lo haces con el alma, llega a la gente.

Hezurbeltzak Título del disco: Hezurbeltzak. Autores: Gorka Hermosa, Jon Maia y Jesús Prieto.

- ¿Se puede clasificar el disco en algún estilo?

- Siempre respondo lo mismo a esa pregunta: no tengo ni idea de la música que hago. Hay dos tipos de música: la buena y la que ponen en la radio. Y a nosotros a veces nos ponen en la radio (se ríe). Hacemos la música que nos sale del corazón, bastante inclasificable. En el disco hay influencias de la música pop, folclore, blues, rap, canción de autor, fusión vasco-andaluza, clásica, jazz... Puedes escuchar reminiscencias de Evaristo, El Drogas, Xabier Lete, Fermín Muguruza... El single es el más comercial, el más 'popero', con un estribillo muy claro que entra muy fácil...

- La gente me dice que, aunque hago cosas muy diferentes, se nota que soy yo. Y eso me parece lo más bonito que he escuchado y también lo más difícil: hacer algo reconocible. Tengo la suerte de trabajar con gente muy buena, de estilos muy diferentes, y voy aprendiendo todo lo que puedo de ellos. Al final, llevas todo eso en la mochila y sale. A Jon Maia le pasa algo parecido. Es bertsolari, cantante, escritor, puede hacer documentales... En una final de bertsolaris de hace muchos años soltó un bertso en homenaje a su abuela que fue como salir del armario. Y su trayectoria vital está muy centrada en este tema. Así que es un disco muy autobiográfico, muy íntimo.

Hermosa, Maia y Prieto, en plena actuación. / Lur Larraza

- Están en plena gira.

- Sí, se llama 'Poblado Tour'. La idea, en principio, era hacer conciertos en los barrios con más inmigración en Euskadi. El primero lo hicimos el 13 de octubre en Etxeberri (Zumarraga), donde vivía la abuela de Jon. Son casas tipo colmena, muy pequeñas. Cuando llegaban en tren, les daban trabajo esa misma tarde y al principio dormían en pajares, garajes... Les tuvieron que hacer casas muy rápido en barrios modestos pero con mucha historia. Y muchas veces se quedaron fuera de la realidad cultural de los pueblos. Cuando hicimos el concierto allí, por ejemplo, el Ayuntamiento se quedó sorprendido para bien porque suele haber muy pocas actividades culturales y a todos les pareció algo diferente y bonito.

- ¿Dónde tienen previsto tocar en las próximas semanas?

- Este domingo, día 25, tocamos en Zestoa, el 1 de diciembre en Bilbao, el 14 en Osintxu (Bergara)... La idea es ir a Pasaia, Eibar o Barakaldo el año que viene. Y presentaremos el disco de forma oficial en la Durangoko Azoka.