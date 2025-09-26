Hayden Pedigo trae a Lugaritz su película sonora escrita con guitarra acústica
DV
Viernes, 26 de septiembre 2025, 07:00
La forma en la que uno se presenta en la industria musical actual dice mucho y Hayden Pedigo ha logrado que sus seguidores formen una ... imagen. No solo a través de su música, porque ha sido capaz de crear un personaje, al menos, curioso: guitarrista, performer, excandidato político, modelo de Gucci y posiblemente uno de los personajes más singulares de la escena norteamericana. Seguro que este viernes sorprende a partir de las 19.30 horas en Lugaritz K. E. con entradas todavía a la venta, 15 euros las anticipadas y 18 ya en taquilla. A destacar que que el directo tenía la categoría de 'Caprichos DBDB', es decir, propuestas que a los programadores de Dabadaba «nos flipan o que creemos que son joyas ocultas. Las que creemos que no te puedes perder, pero que haríamos igualmente aunque no viniera nadie». Por si no había suficientes razones.
Desde la sala recalcan que además de «hombre, mito y maestro del disfraz», Pedigo es un virtuoso del fingerstyling –técnica de guitarra en la que se tocan las cuerdas con los dedos de la mano en vez de con púa– y que música se mueve entre el folk atmosférico y el absurdo texano «con la misma naturalidad con la que graba discos o protagoniza documentales» como 'Kid Candidate'.
Presentará 'The Happiest Times I Ever Ignored', su sexto álbum de estudio, una película sonora escrita con guitarra acústica.
