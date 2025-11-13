Gorka Urbizu cierra su gira con cuatro conciertos en Donostia

Gorka Urbizu despide a partir de hoy y con cuatro conciertos en el Teatro Victoria Eugenia su exitosa gira. Llega a Donostia con todo el ... papel vendido. El músico de Lekunberri sorprendió con la publicación, sin previo aviso, de 'Hasiera bat' (Only In Dreams, 2024), un disco aclamado por crítica y público con el que rompía cuatro años de silencio tras los conciertos de despedida de Berri Txarrak en el Navarra Arena a finales de 2019.

Y ahora pone fin a este recorrido con esta cuádruple cita en Donostia. Urbizu estará acompañado por sus colaboradores habituales: Amaia Miranda (guitarra, voz), Fernando Neira (bajo), arlos Arancegui (batería) y Felix Buff (batería, voz). «Siento que algo tuve que hacer bien en mis vidas anteriores para tener la suerte de tocar con gente así. Lo bueno es que todos aman lo que estamos haciendo y así es una gozada. 'Tour Bat 'es una gira donde prima la música y el amor por ella», comentó hace poco en este periódico.

'Hasiera bat' ha copado las listas de los mejores discos del año en la prensa especializada, además de ser galardonado entre otros en los Premios de la Música Independiente (MIN) -Mejor Disco en Euskera-, o los Premios Musika Bulegoa.

Posteriormente publicó 'Bakan II', el EP que recoge las dos canciones grabadas el pasado julio en los míticos estudios Abbey Road de Londres. 'Diamantea' y 'Zilarra'. «Ha sido una experiencia vital que nunca olvidaré», dice el músico.

Tras los cuatro conciertos donostiarras Urbizu tiene previsto «parar unos meses, descomprimir y empezar a pensar en el siguiente paso».