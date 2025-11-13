Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio

Gorka Urbizu cierra su gira con cuatro conciertos en Donostia

El músico de Lekunberri actúa desde hoy hastael domingo en el Teatro Victoria Eugenia conlas entradas agotadas

R. Korta

Jueves, 13 de noviembre 2025, 07:13

Comenta

Gorka Urbizu despide a partir de hoy y con cuatro conciertos en el Teatro Victoria Eugenia su exitosa gira. Llega a Donostia con todo el ... papel vendido. El músico de Lekunberri sorprendió con la publicación, sin previo aviso, de 'Hasiera bat' (Only In Dreams, 2024), un disco aclamado por crítica y público con el que rompía cuatro años de silencio tras los conciertos de despedida de Berri Txarrak en el Navarra Arena a finales de 2019.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La guipuzcoana que lamenta no poder volver a vivir en San Sebastián: «Es la ciudad más cara, pero la más bonita; dichosos los franceses que...»
  2. 2 El mensaje de apoyo de Gabriel Rufián a Borja Sémper en el Congreso: «Mucha fuerza, amigo»
  3. 3 La cadena de supermercados que ha decidido no vender los bombones navideños Lindt estas Navidades
  4. 4

    El mar rompe las escaleras de la playa de Ondarreta y compromete el muro que sostiene el paseo
  5. 5

    Gipuzkoa gana 40 habitantes a la semana, todos ellos extranjeros: así crece la población en el territorio durante 2025
  6. 6

    Gipuzkoa define sus zonas más expuestas al cambio climático: esta es la comarca más vulnerable
  7. 7 Un restaurante de Gipuzkoa que despidió a su jefe de cocina por 26.000 euros tendrá que pagarle otros cinco mil por las horas extra
  8. 8 «Yo también soy de Trintxerpe y ya no voy a poder aparcar en mi barrio»
  9. 9 El pueblo vasco con un curioso nombre en euskera: Â«Ni los del propio pueblo pueden pronunciarloÂ»
  10. 10

    El Superior vasco confirma la nulidad de una OPE de 100 plazas de la Diputación por el requisito del euskera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Gorka Urbizu cierra su gira con cuatro conciertos en Donostia

Gorka Urbizu cierra su gira con cuatro conciertos en Donostia