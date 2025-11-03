Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Anastacia dará un concierto en el Kursaal en 2026.

La gira de la cantante Anastacia hará parada en Donostia

La artista estadounidense actuará en el Kursaal el 22 de octubre del próximo año

Álvaro Guerra

Lunes, 3 de noviembre 2025, 10:57

Comenta

La artista estadounidense Anastacia, con una de las voces más reconocibles del pop internacional, ha anunciado que regresará el próximo año a España durante el ... otoño para presentar 'Our Songs', su nuevo álbum.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ernesto Valverde, fuera de quicio por un jugador de la Real Sociedad: «Aquí eres muy gallito, ya hablaremos allí»
  2. 2

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  3. 3 Los radares que cazan a una media de 11 conductores al día en San Sebastián
  4. 4 Investigan a un hombre tras darse a la fuga en un control de alcoholemia en Zumarraga
  5. 5 Jon Insausti: «Donostia tiene que seguir siendo segura. El que delinca una y otra vez debe tener cárcel o expulsión»
  6. 6 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  7. 7 La Real obra el milagro contra el Barcelona
  8. 8 Así envejece Gipuzkoa. Consulta la evolución en tu municipio
  9. 9

    Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»
  10. 10 Claudia, la madre de familia que ha dejado atrás su vida para mudarse a una aldea en Galicia: «He encontrado mi lugar en el mundo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La gira de la cantante Anastacia hará parada en Donostia

La gira de la cantante Anastacia hará parada en Donostia