La gira de la cantante Anastacia hará parada en Donostia
La artista estadounidense actuará en el Kursaal el 22 de octubre del próximo año
Lunes, 3 de noviembre 2025, 10:57
La artista estadounidense Anastacia, con una de las voces más reconocibles del pop internacional, ha anunciado que regresará el próximo año a España durante el ... otoño para presentar 'Our Songs', su nuevo álbum.
Será el 22 de octubre cuando la artista aterrice en Donostia, concretamente en el Kursaal. Además de visitar tierras guipuzcoanas, la artista de 57 años hará otras dos paradas en Gijón y Pamplona, el 24 y 25 del mismo mes respectivamente.
Desde el lanzamiento de su primer álbum en el año 2000, la intérprete se ha consolidado como una figura indiscutible del pop contemporáneo. Precisamente, el tour conmemora el 25 aniversario de su disco debut 'Not That Kind', el álbum que le hizo saltar a la fama y al éxito internacional con temas como 'I'm Outta Love', 'Not That Kind' o 'Cowboys & Kisses'.
Las entradas saldrán a la venta el viernes 7 de noviembre en la página web oficial de la cantante.
