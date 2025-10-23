Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Colapso en la N-I en Villabona, sentido Lasarte, tras hacer un camión la tijera
Logo Patrocinio
El músico bilbaíno, fotografiado esta semana en el Teatro Luchana de Madrid. JOSÉ RAMÓN LADRA
Fito Cabrales | Músico

«Hay gente mejor que yo, más guapos y jóvenes, pero todavía tengo mi hueco»

A sus 59 años y en plena forma creativa, el rockero bilbaíno publica 'El monte de los aullidos', su octavo disco con Fitipaldis

Miguel Aizpuru

Jueves, 23 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Nervioso y apasionado, Fito Cabrales (Bilbao, 1966) no para quieto y gesticula mientras se expresa con honestidad. Perro viejo de la escena musical, primero ... en Bizkaia y luego a nivel nacional, Fito habla claro y esconde poco o nada, sin trampa ni cartón. Con 59 años recién cumplidos, sigue ofreciendo música y carretera con más pasión y ganas que nunca, si cabe. Recibe a este periódico en Madrid, a las puertas de publicar 'El monte de los aullidos', donde el músico no inventa nada nuevo ni pretende hacerlo, y acompañado por sus escuderos de siempre, se luce en diez cortes que se mueven entre el rock marca de la casa y los medios tiempos intimistas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Consejo de Patrimonio Vasco da luz verde al proyecto de hotel en Torre Satrústegui en Donostia
  2. 2 Compara tu renta con la de tus vecinos: los ingresos en Gipuzkoa calle a calle
  3. 3 Ana y David, los pastores que recorren los montes con su rebaño mientras crían a su hija de dos años
  4. 4 La Ertzaintza cambia su política informativa y ahora revela el origen de sus detenidos
  5. 5 Detienen a un vasco cuando intentaba llevarse sin pagar 102 botellas de whisky de un supermercado
  6. 6

    Gipuzkoa registra 47 fraudes por el mal uso de las VPO en el primer semestre del año
  7. 7

    Un incendio devora un caserío en Zumaia
  8. 8

    Cientos de afectados tras paralizarse obras de rehabilitación en edificios de Gipuzkoa y Navarra
  9. 9

    Zupiria: «Nos hemos negado a dar la nacionalidad pero no podemos oponernos a la petición de Vox de informar del origen de los detenidos»
  10. 10 Colapso en la N-I en Villabona, sentido Lasarte, tras hacer un camión la tijera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Hay gente mejor que yo, más guapos y jóvenes, pero todavía tengo mi hueco»

«Hay gente mejor que yo, más guapos y jóvenes, pero todavía tengo mi hueco»