Mike Scott, durante una actuación al frente de The Waterboys. EVER VISION ART

Mike Scott | Líder de The Waterboys

«Soy un genio que no ha sido reconocido y modesto»

«Disfrutamos tocando para el público español, que siempre es muy desenfrenado», afirma el cantante de la banda, que hoy actúa en el Kursaal

Alberto Moyano

Alberto Moyano

San Sebastián

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 00:06

Con una carrera deslumbrante en sus inicios en los ochenta y más discreta en los últimos tiempos, The Waterboys llega hoy al Kursaal (19.30 ... horas) con un nuevo disco bajo el brazo: 'Life, Death And Dennis Hopper'. Donostia forma parte del último tramo de una gira en la que el grupo de Mike Scott ha cosechado excelentes críticas con un repertorio en el que combinan sus viejos éxitos con algunos de los temas más recientes. En una entrevista por email, un lacónico Scott tira de ironía y humor para atribuir los vaivenes de su irregular trayectoria a dos circunstancias: «A ser un genio que no ha sido reconocido y a la modestia». Scott lo intentó en solitario a comienzos de siglo, pero unos años después recuperó el sello The Waterboys, formación de la que en cualquier caso es a día de hoy el único miembro original.

