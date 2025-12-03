Con una carrera deslumbrante en sus inicios en los ochenta y más discreta en los últimos tiempos, The Waterboys llega hoy al Kursaal (19.30 ... horas) con un nuevo disco bajo el brazo: 'Life, Death And Dennis Hopper'. Donostia forma parte del último tramo de una gira en la que el grupo de Mike Scott ha cosechado excelentes críticas con un repertorio en el que combinan sus viejos éxitos con algunos de los temas más recientes. En una entrevista por email, un lacónico Scott tira de ironía y humor para atribuir los vaivenes de su irregular trayectoria a dos circunstancias: «A ser un genio que no ha sido reconocido y a la modestia». Scott lo intentó en solitario a comienzos de siglo, pero unos años después recuperó el sello The Waterboys, formación de la que en cualquier caso es a día de hoy el único miembro original.

– En España The Waterboys está llenando aforos y cosechando magníficas críticas de sus conciertos, pero desde su punto de vista, ¿cómo está viviendo esta gira?

– Estos son nuestros últimos conciertos de 2025, y ya hemos ofrecido en torno a 70 este año, así que, como ves, somos una banda muy unida, que ensaya mucho y trabajadora. Estamos disfrutando tocando y explorando nuevos trucos musicales en algunas de las canciones y tocando para el público español, que siempre es muy desenfrenado y entusiasta.

–¿Cómo es un concierto de The Waterboys en 2025? En San Sebastián actuarán en una sala con el público sentado en sus butacas, ¿quizás el formato más adecuado para escuchar actualmente su repertorio?

– Nos da igual si son recintos para estar de pie o sentado. Todos son adecuados. Si la gente quiere sentarse y escuchar, genial. Si quiere bailar, también genial.

– ¿Imaginaba hace cuatro décadas, cuando empezaron, que seguiría en 2025 el grupo en la carretera?

– Claro que sí. En 2065 seguiré en la carretera.

– Con excepciones, han sido más una banda de culto que de grandes números 1, pero sus composiciones han demostrado una resistencia al paso del tiempo envidiable. ¿A qué lo atribuye?

– A ser un genio que no ha sido reconocido y a la modestia.

– Hay unanimidad en destacar su compromiso con un cancionero que, en algunos casos, se escribió hace ya muchos años. ¿Ha sentido alguna vez extrañeza ante sus propias canciones por el tiempo transcurrido desde que las escribió?

– No entiendo muy bien la pregunta. Elijo el repertorio basándome en las canciones que me gusta tocar. Algunas canciones de los años 80 no son divertidas de tocar. De hecho, son las mismas que no eran divertidas de tocar en aquella época... Pero las que son divertidas, las tocamos porque nos encantan. Y tocamos muchas canciones de todos los periodos de la banda; en esta gira incluimos varias canciones de nuestro nuevo álbum, 'Life, Death And Dennis Hopper', que están entre las mejores que hemos tocado nunca.

– La industria musical ha cambiado mucho en los últimos años. ¿Siente que aún merece la pena trabajar en un disco con vocación conceptual, como ha hecho The Waterboys?

– Solo hemos hecho dos álbumes «conceptuales»: 'An Appointment With Mr Yeats' (2011) y el nuevo. Hacemos lo que hacemos sin importarnos las tendencias de la industria musical.

– A lo largo de su carrera, han musicalizado poemas o han recurrido a versos de distintos escritores, especialmente de Yeats. ¿Mantiene aún esa pasión por la poesía? ¿Está al tanto de los poetas actuales?

– No, y no soy un gran lector de poesía. Pero, de vez en cuando, me encuentro con un poema que me sugiere una música.

– En sus inicios fue muy crítico con las políticas de Margaret Thatcher, no sé si preguntarle cómo ve la Gran Bretaña post-Brexit...

– El Brexit fue un desastre para Gran Bretaña, especialmente para Escocia, que no votó a favor.

– En cualquier caso, ¿ve motivos para mantener una actitud optimista respecto al futuro?

– Sí. Todo forma parte de la lenta evolución de la conciencia humana, en su camino hacia la gran luz.