«Este galardón nos garantiza tocar el año que viene en los principales festivales»

La Asociación Española de Festivales de Música Clásica, FestClásica, de la que es miembro la Quincena Musical de San Sebastián, otorgó el pasado día 17 ... su Premio Ensemble Emergente FestClásica 2026 al grupo catalán KamBrass Quintet. Y aunque efectivamente se trata de un grupo de origen catalán formado en 2017, desde el pasado mes de junio forma parte de la formación el trompetista donostiarra Iñigo Ocón (Donostia, 1999). Así lo decidieron los otros componentes, Joan Pàmies (trompeta), Maria Servera (trompa), Xavier Gil (trombón) y Oriol Reverter (tuba). Ocón, que entró en sustitución de Guillem Cardona, no oculta su satisfacción por este galardón que «nos da la oportunidad de tocar el año que viene en distintos festivales españoles, lo cual nos asegura la agenda de la próxima temporada».

Hijo del director de orquesta Juanjo Ocón, Iñigo inició su formación en la Escuela Municipal de Música y Danza de Donostia, tras graduarse en el Conservatorio Superior de Música de A Coruña, antes de cursar el Máster en Interpretación e Investigación en el Conservatorio Superior de Música de Alicante. Ha colaborado con la Euskadiko Orkestra, la Orquesta Sinfónica de Bilbao y la Orquestra Simfònica del Vallès, entre otras agrupaciones. Y aunque formalmente reside en San Sebastián, reconoce que pasa más tiempo en Cataluña o Extremadura que en Donostia.

Aunque sólo lleva unos meses en KamBrass Quintet, Ocón ya actuó como parte del quinto en la pasada edición de la Quincena Musical, en donde interpretó una pieza compuesta ex profeso por Garazi Zabaleta, y que constituyó una experiencia de la que guarda un excelente recuerdo porque «para mí es un placer tocar en casa y más con este quinteto. Esperamos tocar muchas veces más». El trompetista define KamBrass como «un quinteto profesional de metales salido del Conservatorio Superior de Música de Barcelona, con un repertorio que abarca desde la música del Renacimiento o la del Barroco hasta la música contemporánea o jazz».

Respecto al sonido de KamBrass, señala que «es muy diverso. Podemos tocar música de iglesia y buscar un sonido oscuro y redondo o podemos ir al otro extremo y producir un sonido muy brillante e incluso chillón. Creo que abarcamos todo tipo de sonidos, dentro de lo que te permite un instrumento de viento-metal». Como trompetista, asegura que su instrumento es «uno más en el conjunto, aunque es verdad que muchas veces suele llevar la voz cantante y la melodía. En muchas ocasiones la trompeta es la voz que más destaca dentro del quinteto, mientras el resto te pone el colchón para que tú simplemente salgas por encima». En otros momentos, añade, es al revés.

La prueba de entrada al quinteto

Aunque Ocón conocía al KamBrass Quintet de antes y de hecho mantenía cierta vinculación con Joan Pàmies, fue una concatenación de casualidades la que desembocó en su entrada en la formación. «Toco habitualmente con orquesta sinfónicas españolas, sobre todo, con la Simfònica del Vallès, que tiene sede en Sabadell. Coincidí en un concierto con María (Servera ) y le comenté, en broma, que si Joan cogía la baja, que se acordaran de mí. Yme respondió:'Mira, qué casualidad, que el otro trompeta lo deja, y estamos probando otros trompetistas. Te iba a avisar para que te presentaras'».

Y así lo hizo en el mes de mayo. «Fui a un ensayo con un par de obras que me encargaron que preparara. Creo que fue bastante bien y a las dos semanas me dieron el visto bueno. Comenzamos a ensayar de inmediato porque teníamos a la vuelta de la esquina el concierto de la Quincena Musical, y un par de actuaciones en Suiza y Mallorca».

Preguntado por cómo ha sido crecer junto a un director de orquesta de la talla de Juanjo Ocón, señala que es algo que «tiene muchos más puntos a favor que en contra porque ya conoce cómo funciona este mundo. No ha hecho más que apoyarme en mi trayectoria», concluye.