Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
El trompetista donostiarra Iñigo Ocón. MAY ZIRCUS

«Este galardón nos garantiza tocar el año que viene en los principales festivales»

El trompetista donostiarra Iñigo Ocón forma parte del quinteto KamBrass, distinguido con el Premio Ensemble Emergente FestClásica

Alberto Moyano

Alberto Moyano

San Sebastián

Martes, 28 de octubre 2025, 00:11

Comenta

La Asociación Española de Festivales de Música Clásica, FestClásica, de la que es miembro la Quincena Musical de San Sebastián, otorgó el pasado día 17 ... su Premio Ensemble Emergente FestClásica 2026 al grupo catalán KamBrass Quintet. Y aunque efectivamente se trata de un grupo de origen catalán formado en 2017, desde el pasado mes de junio forma parte de la formación el trompetista donostiarra Iñigo Ocón (Donostia, 1999). Así lo decidieron los otros componentes, Joan Pàmies (trompeta), Maria Servera (trompa), Xavier Gil (trombón) y Oriol Reverter (tuba). Ocón, que entró en sustitución de Guillem Cardona, no oculta su satisfacción por este galardón que «nos da la oportunidad de tocar el año que viene en distintos festivales españoles, lo cual nos asegura la agenda de la próxima temporada».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece José Manuel Ochotorena
  2. 2

    Directivos de Uvesco e inversores vascos se alían para comprar la compañía y blindarla en Euskadi
  3. 3 Fallece a los 41 años la camionera que puso de relevancia el papel de la mujer en el sector tras sufrir un derrame cerebral
  4. 4

    Un brote de tuberculosis bovina obliga a sacrificar 90 vacas en una ganadería de Bergara
  5. 5

    Puigdemont rompe con Sánchez y deja la legislatura española en la cuerda floja
  6. 6 Una profesora alerta sobre los problemas de comportamiento en las aulas: «He necesitado 20 minutos para empezar mi clase»
  7. 7 Pillan a un hombre abandonando cinco gatos en la Protectora de Gipuzkoa: «Estamos cansados de ver cómo se repite esta historia»
  8. 8

    Sortu simplifica su organización y no tendrá «estructuras» en los pueblos de Euskadi
  9. 9

    Los casos de gripe aumentan un 40% en Gipuzkoa en la última semana
  10. 10

    Kutxabank busca en Gipuzkoa el estreno de su nuevo fondo de inversión para el arraigo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Este galardón nos garantiza tocar el año que viene en los principales festivales»

«Este galardón nos garantiza tocar el año que viene en los principales festivales»