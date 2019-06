Flamin' Groovies actúa esta noche en Intxaurrondo sin la presencia de Roy Loney

La mítica banda californiana Flamin' Groovies actuará esta noche en Intxaurrondo para repasar medio siglo de canciones. En un principio estaba anunciada la presencia de Roy Loney, miembro fundador del combo rockero, pero una reciente caída en el aeropuerto de San Francisco provocó su hospitalización. De momento, los médicos le han aconsejado reposo, por lo que el grupo ha decidido seguir la gira sin él.

De todos modos, el disfrute está asegurado, toda vez que Cyril Jordan, otro miembro fundador de Flamin' Groovies, tomará las riendas de los conciertos hasta una eventual incorporación de Loney. Hoy en Intxaurrondo actuarán teloneados por The Lookers, conocido trío de Iparralde, y recordarán todos sus clásicos con especial atención a 'Teenage Head' (1971), considerado su «album de referencia».

Cartel Flamin' Groovies + The Lookers. Lugar Intxaurrondo. Día y hora Hoy a las 22.00. Entradas 22/18 euros.

Jordan y Loney coincidieron en la banda entre 1965 y 1971, años en los que hicieron «hincapié en el viejo rock´n´roll y en el rockabilly, con influencias de The Rolling Stones y The Yardbirds más que en el power pop de The Beatles o The Byrds, sonidos estos, asociados a los álbumes con Sire de finales de los 70», explican los organizadores.

Loney estará ausente pero Jordan contará con el apoyo del guitarrista Chris von Sneidern, que ha grabado una docena de discos en solitario y es un artista de mucha reputación en el mundo del power pop. La base rítmica estará integrada por Tony Sales, cuyo padre y tío formaban parte de Tin Machine, la banda de David Bowie, y el bajista Atom Ellis, que ha girado con muchos grandes artistas, incluidos Link Wray, Todd Rundgren, The New Cars y The Tubes.