La fiesta cantada de 'los MTV de Tolosa'

TOLOSA. Lunes, 5 noviembre 2018

¿Saben aquel de un coro de Indonesia, otro de Letonia, un tercero de Suecia y un cuarto de Ucrania que se encuentran en Tolosa? Parece el principio de un chiste pero es la crónica de una jornada histórica. El certamen coral, que celebra este año sus 50 ediciones, vivió ayer una final única, con cuatro coros de primer nivel que pusieron la carne de gallina a los espectadores que llenaban el Teatro Leidor. «Estos son nuestros MTV, con menos pirotecnia pero más corazón que los de Bilbao», bromeaba ayer un veterano coralista de Tolosa. «Y te lo digo yo, que soy del Athletic», añadía con una sonrisa.

Fue una mañana especial. En el siempre acogedor Leidor se juntaban los viejos fundadores del certamen con los representantes de la nueva cultura coral vasca. Antxon Elósegui, promotor del certamen hace medio siglo junto a un grupo de entusiastas de la localidad, no podía estar más feliz. «Dicen que el nivel de hoy ha sido histórico, pero yo me quedo con el mensaje de convivencia que sigue trasladando este certamen: da gusto ver a los indonesios mezclados con los letones, a los vascos con los japoneses, unidos por el lenguaje común de la música». En ese ambiente no extraña que el premio a mejor interpretación de una obra vasca vaya a unos asturianos: el León de Oro. Las gentes de culturas tan lejanas se reunieron a mediodía en la multitudinaria comida de hermandad en el ferial, todo un mapamundi en torno a la alubia.

Como un guiño a la continuidad histórica, una nieta de Elósegui, Maddi Castro, periodista de Euskadi Irratia, fue presentadora junto al clásico Aitor Elduaien. En la gala fluyen con naturalidad el euskera, el castellano y el ingles, aunque es la música la que lo envuelve todo. Por el escenario desfilaron los cuatro finalistas: los indonesios de Batavia Madrigal Singers trajeron el exotismo, envueltos en sus indumentarias asiáticas; los letones de Kamer Koris, la conexión con el público (que al final también fue conexión con el jurado); los suecos de St Jacobs Vokalensemble, la perfección técnica, y los ucranianos de Oreya, todo a la vez.

Quien haya visto 'Cold War', la película de Pawel Pawlikowski en blanco y negro que arranca con el folklore polaco y pasa por el jazz parisino de los 60, que imaginen esa historia en alegre, en color y sobre la escena del Leidor.

La final tiene algo de un 'Operación Triunfo' en serio. En medio del patio de butacas el jurado toma nota en sus mesas, con unos pequeños flexos, como examinadores de unas oposiciones. Menudo jurado: una rusa, un coreano, un inglés, un esloveno... y de presidente, un tolosarra. Todos, referentes en lo suyo.

'And the winner is...' el Kamer Koris, el coro de Riga. La organización logró mantener el secreto hasta el mismo momento en que se pronunció el nombre del vencedor desde el escenario. Los letones estallaron en gritos, risas, selfies... e hicieron una piña que parecía más futbolística que cultural, como la celebración de un gol de Champions. El diputado general, Markel Olano, y Julián Lacunza, presidente del CIT, entregaron trofeo y txapela al radiante director, Aivis Greters, que con la boina parecía de Abaltzisketa; bueno, con su uniforme de inspiración histórica más daba el aire de un Caballerito de Azkoitia.

La alcaldesa de Tolosa, Olatz Peon, festejaba que el certamen haya salido redondo. Recibía felicitaciones de Antonio Garde, subdirector general de Música del INAEM, que representaba al gobierno central, y de Ander Aizpurua, director general de la Fundación Kutxa. El consejero de Cultura, Bingen Zupiria, confesaba haber disfrutado de una mañana única, y el dipuado de Cultura, Denis Itxaso, recordaba sus años mozos de coralista. «Vaya ambientazo hay siempre aquí», decía al tolosarra Jose Ignacio Asensio, también diputado foral y socialista.

El aplauso a Baltés

El mundo coral guipuzcoano disfrutó «de una edición de excelencia». Lo decían las compositoras, profesoras y coralistas de Kup TaldeaEva Ugalde y Junkal Guerrero. «Hemos disfrutado participando y escuchando, y sobre todo aplaudiendo el merecido gran premio al mejor director a 'nuestro' Gabriel Baltés». El público se puso en pie para ovacionar al maestro, que se acaba de jubilar de su puesto como profesor en Musikene pero seguirá con Kup. También Iñaki Tolaretxipi, director de Landarbaso, el otro coro vasco paricipante, se declaraba «más que satisfecho» por haber participado «en un año de este nivel».

A José Antonio Sainz Alfaro, director del Orfeón Donostiarra, le había entusiasmado en las clasificaciones el francés Mikrokosmos, «un coro del siglo XXI». Le escuchaban atentos el periodista Gorka Reizabal, coralista y tolosarra consorte, e Idoya Otaegui, directora del CIT y una de las responsables de que la maquinaria funcione tan bien. Como Luismi Espinosa, discreto y eficaz director del evento.

Al final el compositor Javier Busto volvió a subir a escena a dirigir el tradicional 'Agur Jaunak' que el público canta en pie para cerrar la jornada. Eso no lo hacen en los MTV.