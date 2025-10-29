Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Jack DeJohnette, durante su actuación en la Plaza de la Trinidad en 2016. SARA SANTOS

Fallece el baterista de jazz Jack DeJohnette a los 83 años

El músico actuó en seis ocasiones en el Jazzaldia donostiarra entre 1985 y 2016

Alberto Moyano

Alberto Moyano

San Sebastián

Miércoles, 29 de octubre 2025, 16:05

Comenta

El baterista estadounidense Jack DeJohnette, una figura destacada del jazz moderno que colaboró con grandes estrellas como Miles Davis y Keith Jarrett, falleció el pasado domingo a los 83 años. DeJohnette actuó en seis ocasiones en el Jazzaldia, desde su 'debut' donostiarra en 1985 hasta la última ocasión en 2016, junto al saxofonista Ravi Coltrane y Matt Garrison. «Y siempre nos ofreció conciertos memorables», señaló el Festival donostiarra en sus redes sociales.

Aunque oficialmente no se informó de las causas de la muerte, algunos medios apuntaron a una insuficiencia cardíaca. «Falleció pacíficamente en el hospital de Kingston, en el estado de Nueva York, rodeado de su esposa, su familia y sus amigos cercanos».

Nacido en Chicago en 1942, DeJohnette destacó por sus colaboraciones en los años 1960 con músicos célebres como Herbie Hancock y Miles Davis, especialmente en el álbum 'Bitches Brew', en 1969.

En los años 1980, formó un famoso trío con el pianista Keith Jarrett y el contrabajista Gary Peacock.

