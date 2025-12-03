Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

'Gora Musika!'

«Euskaraz eta musikaz inoiz baino gehiago gozatzeko» proiektua

Ene Kantak-ek 8 abesti eta beste lau berri zein bakoitzaren harira ondutako ipuin bat ditu disko-liburuak

Jon Agirre

Jon Agirre

Donostia

Asteazkena, 3 abendua 2025, 08:17

Comenta

Ene kantak ekimenetik hain ezagunak diren Oihane Iartzak eta Urko Oskozek, Korrontzi erromeria banda ospetsuak -agerraldian izan zen Agus-, eta «itzal handiko» Bixente Martinez musikariak -Oskorri, Hiru Truku...- indarrak batu eta dantzari eta erraldoiekin batera, 'Gora Musika!' izeneko bidaia abiarazi dute, «euskaraz eta musikaz inoiz baino gehiago gozatzeko», Andres Camio 'Jitu' Elkarreko kideak esan bezala. «Hemendik aurrera politena izango da haurrek etxean irakurtzea, gurasoekin batera ahal bada, eta zuzenekoetan errealitate bihurtzea».

Oskozek esan bezala, 'Gora Musika!' liburu-CD-ak hamabi kantu bildu ditu, «batzuk ezagunak, beste batzuk berriak», esaterako 'Ahatetxo itsusia', 'Perez sagutxoa', 'Makilakixki', 'Txanogorritxo', 'Ole Olentzero', eta bakoitza osatzen duen ipuin bana, Oskozek eta Ana Jakak idatziak, zein Lotura Filmsek ondutako ilustrazio mordoa. Eta, nola ez, Joalduna, Zamaltzain, Ezpatatxiki, Boba, Otsagabiko Boboa, Otsagabiko Dantzaria, Erronkariar Gizona eta Erronkariar Anderea erraldoiak. «Bixentek eta Agusek jarritako kalitatea nabaritzen da kantuetan», eskertu die Ene Kantak ekimeneko kideak. Bigarrenak esan bezala, duela urtebete ezagutu ziren eta segituan sortu zen ideia. Aldiz, bera ez da aita eta «zalantza» hura argitzeko, «haurrentzako doinuak nola egin», Oskorriko kidearengana jo zuen. «Beti miretsi izan dudan musikaria da, badauka eskarmentua, eta proiektua gutxika-gutxika osatzen joan ginen», azaldu zuen. Harenak dira kantu berriak.

'Gora Musika!'

&#039;Gora Musika!&#039;

  • Egileak: Ene Kantak, Korrontzi eta Bixente Martinez.

  • Argitaletxea: Elkar.

  • Prezioa: 19,95 euro.

Oskorrirekin egindako lan horien oroitzapen «oso polita» du Martinezek, horiek ontzen «oso ondo» pasa omen zuen eta horrek animatu zuen. «Umeen lan horiekin hasi ginenean Imanol Urbietarekin elkartu ginen eta esan zigun 'ez pentsa umeentzako musikak egiteagatik bigarren mailakoak izan behar dutenik, lehen mailako musika egin behar duzue, helduentzakoa bezala'. Hori izan da leitmotiv-a».

«Ideia zoroa» zena liburu-CD formatuan aurkezteko proiektua «gogo handiz» hartu zuen Elkarrek, 'Jitu'-k kontatu zuenez, «etxeko txikiei orain dela denbora asko» ez zietelako ezer eskaini eta aurkeztutakoa «aukera paregabea» zelako. Korrontzirekin musika egitera «ohituta» dago Agus, baina proiektuak atzean zuen «konpromisoa» eta, batez ere, bideratutako publikoa bestelakoa izanik, «erronka umeentzako doinuak» egitea izan da.

Azkenik, Gora Musika! Taldeak eskainiko dituen zuzenekoen datak iragarri zituzten: Iruñeko Baluarten (abenduak 22), Gasteizen (abenduak 29) eta Bilboko Arriaga antzokian (urtarrilak 11). Ikuskizun berri honetan, betiko abesti ezagunez gain, disko berriko abestiak aurkeztuko dituzte.

