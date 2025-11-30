Euskadiko Orkestra ejerce de embajadora en Cataluña donde interpreta a compositores vascos

Euskadiko Orkestra se encuentra este fin de semana de intercambio con la Orquestra Simfònica i Nacional de Catalunya (OBC) y estos días ofrece tres conciertos ... en L'Auditori de Barcelona. El primero de ellos, el viernes, concluyó con una gran ovación del público de la ciudad condal y lo mismo sucedió ayer noche, ante una sala llena en las dos ocasiones . Hoy volverá a repetir en el mismo escenario, con el director mallorquín Antonio Méndez al frente.

La Orkestra ha acudido al otro lado de los Pirineos con una propuesta que sirve para homenajear a Ravel, descubrir a Sorozábal y sumergirse en el exigente y siempre grandioso Mahler.

El programa del concierto se presenta como la mejor apuesta musical para una orquesta que cumple en sus giras con su doble cometido de ejercer de embajadora cultural y de mostrarse con solidez en el repertorio universal.

La formación ha arrancado las dos noches con la 'Alborada del gracioso' de Ravel, un compositor vasco y universal que sirve para recordarle en el 150 aniversario de su nacimiento. Le sigue Pablo Sorozábal y sus 'Siete lieder', una obra escrita por el donostiarra en su etapa alemana que recoge poemas de Heinrich Heine, traducidos al euskera por José Arregi.

Los 'Siete lieder' son una selección de esos poemas convertidos en canciones cantadas en euskera y dedicadas a figuras destacadas de la cultura vasca. Sorozábal fusiona en esa obra la tradición alemana con los ritmos y modulaciones del folclore vasco. Sofía Esparza, con la belleza lírica de su voz, toma las canciones y las hace suyas. Desde la primera canción 'Amesetan' hasta la séptima 'Agertu yatan orriya', la soprano navarra recorre y cruza con dulzura y enorme cualidad los siete poemas que han supuesto un descubrimiento para el público catalán.

Poemas Los 'Siete lieder' de Sorozábal están dedicados a figuras destacadas vascas

Para el final de los tres conciertos se ha dejado la siempre exigente y abigarrada 'Quinta' de Mahler. Esta sinfonía, que tiene connotaciones autobiográficas, recorre a lo largo de casi 70 minutos todos los estados emocionales de un compositor al borde de la muerte: desde su inicial solo de trompeta que entona una marcha fúnebre hasta su final triunfante con la idea del despertar.

Euskadiko Orkestra conoce bien esta sinfonía con la que se ha presentado en sus giras internacionales y también, unos días antes de viajar a Barcelona en la temporada de Vitoria y Pamplona. Todas las secciones de la orquesta, lideradas por sus solistas, con especial mención a los de trompeta, Alberto Romero, y de trompa, Adrián García Carballo, se unen en un compacto cuerpo musical y defienden con toda solvencia y solidez la famosa y brillante 'Quinta' de Mahler, dirigida desde el pódium por Antonio Méndez.

Interés de los intercambios

El viernes, tras concluir el primero de los tres conciertos, el director general de la OBC, Víctor Medem, y su homólogo en Euskadiko Orkestra, Roberto Ugarte, coincidían en el interés de este tipo de encargos tanto para las formaciones sinfónicas y sus músicos como para el público que las escucha.

La de este fin de semana es la tercera visita que Euskadiko Orkestra realiza a la ciudad condal y el tercer intercambio con la OBC.