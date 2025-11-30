Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
La orquesta vasca, durante la actuación del viernes en L'Auditori de Barcelona. E. O.

Euskadiko Orkestra ejerce de embajadora en Cataluña donde interpreta a compositores vascos

La formación sinfónica ofrece tres conciertos en L'Auditori de Barcelona con un programa que incluye a Ravel y Sorozábal

R. Korta

Domingo, 30 de noviembre 2025, 11:48

Comenta

Euskadiko Orkestra se encuentra este fin de semana de intercambio con la Orquestra Simfònica i Nacional de Catalunya (OBC) y estos días ofrece tres conciertos ... en L'Auditori de Barcelona. El primero de ellos, el viernes, concluyó con una gran ovación del público de la ciudad condal y lo mismo sucedió ayer noche, ante una sala llena en las dos ocasiones . Hoy volverá a repetir en el mismo escenario, con el director mallorquín Antonio Méndez al frente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Seis ertzainas heridos y un detenido en las protestas contra una carpa de Vox en Donostia
  2. 2

    El chófer del Bizkaibus no vio a los dos menores que iban en una bici por la carretera de Berriz
  3. 3 Un herido en un accidente grave en la N-121-A en Irun tras una colisión entre un coche y un camión
  4. 4 Tabakalera se queda sin cafetería tras un recurso a la concesión por «irregularidades»
  5. 5 El albañil que ganó 123 millones del Euromillones y abrió un centro para jóvenes con discapacidad: «Me criaron para ayudar»
  6. 6

    El Ayuntamiento de Donostia acogerá de urgencia a los okupas de Martutene antes de su desalojo este jueves
  7. 7

    Venezuela denuncia el cierre de su espacio aéreo como un «acto hostil» de Estados Unidos
  8. 8

    El Papa sorprende al no querer rezar durante su visita a la Mezquita Azul de Estambul
  9. 9

    Alarma en Castro por un chat de hombres que comparten desnudos de sus parejas
  10. 10 El homenaje al surfista donostiarra Iñigo Letamendia que se celebrará a cientos de kilómetros: «Será en su lugar preferido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Euskadiko Orkestra ejerce de embajadora en Cataluña donde interpreta a compositores vascos

Euskadiko Orkestra ejerce de embajadora en Cataluña donde interpreta a compositores vascos