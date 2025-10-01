Etzakit Taldea anuncia otra fecha después de vender todas las entradas para su primer concierto

El grupo Etzakit ha anunciado una nueva fecha de cara a su vuelta a los escenarios. El grupo hernaniarra, tras anunciar hace unos días su ... regreso el día 5 de enero a la discoteca Oialume y agotar todos los cupos en cuestión de pocos días, ha convocado una nueva fecha para el día 3 del mismo mes para aquellos que se quedaron sin entradas.

La fecha de regreso no es pura casualidad. 31 años después de su primer concierto, que tuvo lugar la víspera de Reyes de 1995, el grupo de triki pop hernaniarra Etzakit vuelve al escenario donde empezó todo. Lo que quizá no se imaginaban era la demanda que iba a tener su anuncio, animándolos a establecer una nueva fecha para que todo el que lo deseé pueda disfrutar del grupo euskaldun.

Así, los miembros del grupo podrán disfrutar dos veces de un concierto «muy especial», en el lugar donde empezó todo. Las entradas saldrán a la venta el próximo miércoles 1 de octubre a las 12:00 horas en la web https://oialume.eus.