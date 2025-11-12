ETS regresa con 'Konkista', el proyecto más personal y vanguardista de la banda

El disco «más personal y vanguardista» de ETS, «un trabajo lleno de contrastes, donde las emociones dolorosas, heridas y cicatrices se revelan necesarias para ... comprender la vida». Así presenta la banda alavesa su nuevo trabajo, 'Konkista', con el que invita a una suerte de sanación interior, a «un refugio donde todo el mundo podrá encontrar su lugar». El disco con el que En Tol Sarmiento regresa después de tres años de su último trabajo y un año sin subirse a los escenarios se publicará el próximo 5 de diciembre, coincidiendo con la Azoka de Durango, aunque algunos privilegiados podrán escucharlo antes en una cita exclusiva en Vitoria.

ETS, que el próximo 13 de diciembre compartirá escenario con otros muchos grupos de música euskaldun en el espectáculo 'Kantuz' en Illunbe, vuelve a escena con este álbum. «'Konkista' es una representación honesta de la vida, llena de contradicciones y ambivalencia. Es un disco que nace del caos emocional, que trata de entender las cicatrices que tenemos para avanzar hacia una conquista interior. Es un refugio donde todo el mundo podrá encontrar su lugar», lo definen desde el grupo que encabeza Iñigo Etxezarreta.

El grupo permitirá primero a su comunidad de seguidores descubrir este sexto trabajo en «un evento exclusivo» el 30 de noviembre, a las 18 horas, en el Buesa Arena de Vitoria, con apoyo de la Diputación Foral, en el que ofrecerán «un regalo» a sus más fieles con «una escucha guiada, contenidos audiovisuales e interacción con el público».

El evento tendrá un precio simbólico y con plazas limitadas, y las entradas estarán disponibles desde este jueves día 13 a las 11:00 en lasttour.org con una preventa exclusiva para la comunidad ETS hoy día 12 de noviembre a las 11.00. El resto de fans podrán disfrutar del disco a partir del día 5 de diciembre.

En este trabajo ETS ha contado con productores internacionales «para llevar los sonidos más vanguardistas al panorama musical en euskera. Una fusión de estilos que refleja la libertad creativa y la madurez artística que caracteriza a la banda en esta nueva etapa».

Próximos conciertos

ETS tiene previstos ya dos conciertos el próximo año fuera de Euskadi. El primero será el 11 de abril en el Palau Sant Jordi, donde se han puesto a la venta nuevas entradas a través de lasttour.org. Y unos días más tarde, el 25 de abril, llenará el Movistar Arena de Madrid, donde ya tiene colgado el cartel de 'sold out'.

De momento no se han hecho públicas nuevas fechas para conciertos en Euskadi, más allá de la cita que en diciembre tendrán en Donostia con 25 grupos y artistas euskaldunes, entre ellos, Mikel Urdangarin, Olatz Salvador, Zea Mays, Urko o Doctor Deseo. En el espectáculo de dos horas y media participará también la Euskadiko Orkestra y unos 500 coralistas.