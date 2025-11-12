Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

ETS presenta su sexto álbum, 'Konkista'. ETS

ETS regresa con 'Konkista', el proyecto más personal y vanguardista de la banda

El disco se publicará el 5 de diciembre, en la Azoka de Durango, después de una «escucha guiada» exclusiva en Vitoria el próximo día 30

Amaia Chico

Amaia Chico

San Sebastián

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El disco «más personal y vanguardista» de ETS, «un trabajo lleno de contrastes, donde las emociones dolorosas, heridas y cicatrices se revelan necesarias para ... comprender la vida». Así presenta la banda alavesa su nuevo trabajo, 'Konkista', con el que invita a una suerte de sanación interior, a «un refugio donde todo el mundo podrá encontrar su lugar». El disco con el que En Tol Sarmiento regresa después de tres años de su último trabajo y un año sin subirse a los escenarios se publicará el próximo 5 de diciembre, coincidiendo con la Azoka de Durango, aunque algunos privilegiados podrán escucharlo antes en una cita exclusiva en Vitoria.

