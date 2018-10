Alani Charal: «La etiqueta 'jazz' puede limitar mi arte; hago música libre» Alani Charal, 'Ala.Ni' de nombre artístico, en una imagen promocional. La cantante londinense, a la que definen como la 'nueva Billie Holiday' actúa esta tarde (20 horas) en el Victoria Eugenia JUAN G. ANDRÉS SAN SEBASTIÁN. Martes, 16 octubre 2018, 08:04

Su nombre es Alani Charal pero emplea Ala.Ni como alias artístico. Natural de Londres y de padres antillanos, en los últimos tiempos ha sido saludada, muy a su pesar, como una de las jóvenes promesas del jazz vocal y como la nueva Billie Holiday. Esta tarde a las 20.00 horas recalará en el Victoria Eugenia, donde presentará 'You and I' (2016), un primer disco producido por Andrew Hale (Sade) que mezcla el romanticismo melancólico de las baladas de la era del swing con un toque de soul contemporáneo.

«En realidad, yo nunca quise ser cantante. Iba para bailarina y, de hecho, todavía hoy bailo. Desde los cinco años me entrenaron en la escuela para bailar, actuar, cantar y también para hacer mimo», recuerda para este diario y entre risas esta vocalista que terminó iniciándose por el canto debida a su «amor por la música».

Sus primeros pasos en el mundo profesional consistieron en hacer coros para gente como Andrea Bocelli, Mary J. Blige y Blur, entre otros artistas que le enseñaron «mucho», especialmente a «observar» y a «aprender cómo no ser una diva».

Precisamente, fue Damon Albarn, líder de Blur, quien la animó a volar en solitario. «En el momento en que acepté quién era yo en el plano individual la música comenzó a cobrar sentido. Quienes confiaron en mí me dieron valor para seguir adelante y Damon me asesoró en todo el proceso de mi primer disco 'You and I'. 'Todo, absolutamente todo tiene que ver con la melodía', me dijo. Le grabé pronunciando esas palabras y lo sampleé en una canción a modo de mantra, de meditación», explica.

«Expresar mi alma»

Ala.Ni insiste en no referirse a sí misma como vocalista de jazz, aunque a menudo la Prensa se refiera a ella como la sucesora de la mítica Billie Holiday. «No lo soy, la etiqueta del jazz puede limitar mi arte y prefiero decir que hago música libre», subraya la cantante, cuyo principal tema es el amor.

«Mi música es un juego conmigo misma que consiste en usar muchos o pocos colores de mi voz para expresar mi alma», sostiene Ala.Ni, que acepta el «toque atemporal» de sus canciones pero califica de peso la eterna comparación con Billie Holiday. Aunque ha solido reconocer el influjo de otros mitos como Judy Garland, preguntada al respecto, responde: «Las hormigas me inspiran. El trabajo en equipo es maravilloso».

Y en Donostia, ese equipo tendrá formato reducido porque cantará acompañada por un solo músico, el guitarrista Thomas Naim, que es «medio español». «Es un formato agradable y sencillo, me gusta así», revela.

Según apunta, en sus viajes por el mundo procura permanecer «tan abierta» como puede. «A veces ni siquiera miro el mapa para saber en qué parte del globo estoy. Lo prefiero así. No tener expectativas implica siempre mayores sorpresas, para bien o para mal», añade.

Ha tocado anteriormente en diferentes lugares de España, un país que adora y en el que se encuentra feliz de poder «compartir» su música. «Iba a comprar una casa pequeña en Valencia al comienzo del año, pero decidí esperar hasta la jubilación», asegura.

Nacida en Londres de padres antillanos, cree que existe cierta conexión entre su música y su origen. «La primera canción del disco, 'Cherry Blossom', la escribí en un descanso en Granada (Antillas menores). Todo fue fluido y sencillo. Me senté en la playa y la mente hizo su magia: crear. El tiempo que he pasado en París me ha permitido escuchar la conexión total entre Granada, que una vez fue colonia francesa, y el idioma francés. Supongo que la conexión es perfecta», indica.

Transcurridos dos años desde la publicación de su primer álbum e instalada en la capital gala, Ala.Ni tiene preparada ya su reválida, que, según vaticina, será «muy diferente».

«Incluso yo tengo mis dudas. Será un álbum a capella en el que aparecerá Iggy Pop hablando en francés y el actor Lakeith Stanfield rapeando. Ha sido un esfuerzo de dos años escribirlo, compañero, producirlo y grabarlo pero afortunadamente mereció la pena», sostiene una cantante que dice «vivir en el día a día» y cuyo plan de futuro es bien simple: «Me gustaría ver el día de mañana y cuando lo haga, estaré muy agradecida».