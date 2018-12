Pop eterno

Menudo fin de semana donostiarra han tenido The Lookers. El viernes se estrenó en nuestra capital la película que protagonizan ('El decimosexto sueño de un artista') y al día siguiente airearon las canciones de 'Real Things', su último CD, en la sala Dabadaba.

Abrió la velada la banda Muskulo, de Orereta. Un combo instrumental seleccionado por la propuesta 'Artistas en ruta' que tuvo momentos certeros en su océano de influencias. Se hizo un poco largo su set, pero eso suele ser habitual en los shows con la voz muda.

En el lado contrario del balancín se situaron The Lookers. El joven trío de Ziburu es impacto y melodía. Con canciones cortas y directas en las que concentran todos los aciertos del pop vibrante clásico. Lo que ha gustado, gusta y gustará más allá de las modas. The Jam, los Undertones, la psicodelia que viene de los EEUU o los sempiternos The Beatles. Todo muy descarado. Con una sonrisa en la cara y un brinco en cada estribillo. Hay futuro en sus trastes. Y es bien bonito.