«Energía, alegría y musicón» para bailar este sábado en el Donostia Reggae Festival
Mungo's Hi Fi, autores del hit 'Belly Ska Riddim', encabezan el cartel del festival internacional que Unai e Iker 'Revolutionary' organizan en Intxaurrondo
San Sebastián
Viernes, 28 de noviembre 2025, 07:19
No pudo empezar peor la semana para los amantes del reggae. Jimmy Cliff, leyenda e icono del género, murió el lunes dejando huérfanos a lo ... largo del planeta a miles de amantes del reggae, el ska y el rocksteady. Seguro que un buen puñado de ellos se congregan mañana en la casa de cultura de Intxaurrondo y recuerdan al autor de 'You Can Get It If You Really Want' o 'I Can See Clearly Now' con una sonrisa y honran su recuerdo bailando en el Revolution JamRock 2025 Donostia Reggae Festival que organizan los hermanos donostiarras Unai e Iker Martínez, es decir, los Revolutionary Brothers.
La 15ª edición del festival de ritmos jamaicanos va a congregar mañana a ocho bandas y músicos desde las 19.30: Mungo's Hi-Fi, Eva Lazarus, Treesha, Agoteak, Revolutionary Brothers, King Konsul, Lua Matheus y Serena. Los 'Brothers' tienen claro que va a ser una cita con «un cartel potente, con sonidazo y una mezcla de estilos con bandas internacionales, nacionales y locales de calidad». Habrá food-truck, puesto de merchandising, «y sobre todo, energía, alegría y musicón».
A la hora de definir musicalmente el cartel que han elaborado, destacan a los cabezas de cartel, que son «Mungo's Hi fi junto con Eva Lazarus y Treesha». Sobre los escoceses Mungo's Hi fi, los hermanos 'Revolutionary' dejan claro que «son un referente mundial como productores de reggae y dub. Han creado riddims (bases) que son ya iconos musicales, como por ejemplo el tema 'Belly Ska Riddim', un súper hit que todo el mundo ha oído y que si un DJ pincha en su fiesta pone a bailar a todo el mundo. Es un lujo tenerles en Donostia».
-
Cartel: Mungo's Hi Fi, Eva Lazarus, Treesha, Agoteak, Revolutionary Brothers, King Konsul, Lua Matheus y Serena.
-
Día y hora: Sábado, 19.30 h.
-
Lugar: Intxaurrondo K.E.
-
Entradas: 14/16 euros
Sobre la británica Eva Lazarus destacan «su gran proyección. Es conocida por su energía en directo. Es una de las artistas más versátiles y respetadas del reggae y la bass music en Europa». En cuanto a Treesha, nacida en Nairobi, dicen que «ha girado por el mundo como vocalista de Gentleman, y su último álbum, 'Love, Scars & Attitude', muestra su apuesta por un reggae moderno. Sobre el escenario es tremenda».
También actuarán la catalana Serena, que fusiona reggae y dub con un sonido actual; la banda euskaldun Agoteak, que firma un reggae clásico y muy cuidado; King Konsul, una de las voces más reconocibles del reggae estatal, capaz de fluir del roots a los ritmos actuales; y el brasileño Lua Matheus, que es una de las voces más originales y potentes del panorama.
Los 'Brothers' también se subirán al escenario. «Desde el año 2002 vivimos el reggae como el primer día. Sin perder la ilusión y motivación para tocar, viajar y meternos en fregados como este festival», dicen. Sobre la salud del género en Euskadi y Gipuzkoa afirman que vive una situación «buena», con «afición y proyectos guapos», aunque «falten sitios para darle cabida y que nuestra música se programe como un estilo más».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión