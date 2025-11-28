Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Mungo's Hi Fi, referentes a nivel mundial como productores de reggae y dub, estarán mañana en Donostia.

«Energía, alegría y musicón» para bailar este sábado en el Donostia Reggae Festival

Mungo's Hi Fi, autores del hit 'Belly Ska Riddim', encabezan el cartel del festival internacional que Unai e Iker 'Revolutionary' organizan en Intxaurrondo

Iker Marín

Iker Marín

San Sebastián

Viernes, 28 de noviembre 2025, 07:19

Comenta

No pudo empezar peor la semana para los amantes del reggae. Jimmy Cliff, leyenda e icono del género, murió el lunes dejando huérfanos a lo ... largo del planeta a miles de amantes del reggae, el ska y el rocksteady. Seguro que un buen puñado de ellos se congregan mañana en la casa de cultura de Intxaurrondo y recuerdan al autor de 'You Can Get It If You Really Want' o 'I Can See Clearly Now' con una sonrisa y honran su recuerdo bailando en el Revolution JamRock 2025 Donostia Reggae Festival que organizan los hermanos donostiarras Unai e Iker Martínez, es decir, los Revolutionary Brothers.

