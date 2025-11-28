«Energía, alegría y musicón» para bailar este sábado en el Donostia Reggae Festival

No pudo empezar peor la semana para los amantes del reggae. Jimmy Cliff, leyenda e icono del género, murió el lunes dejando huérfanos a lo ... largo del planeta a miles de amantes del reggae, el ska y el rocksteady. Seguro que un buen puñado de ellos se congregan mañana en la casa de cultura de Intxaurrondo y recuerdan al autor de 'You Can Get It If You Really Want' o 'I Can See Clearly Now' con una sonrisa y honran su recuerdo bailando en el Revolution JamRock 2025 Donostia Reggae Festival que organizan los hermanos donostiarras Unai e Iker Martínez, es decir, los Revolutionary Brothers.

La 15ª edición del festival de ritmos jamaicanos va a congregar mañana a ocho bandas y músicos desde las 19.30: Mungo's Hi-Fi, Eva Lazarus, Treesha, Agoteak, Revolutionary Brothers, King Konsul, Lua Matheus y Serena. Los 'Brothers' tienen claro que va a ser una cita con «un cartel potente, con sonidazo y una mezcla de estilos con bandas internacionales, nacionales y locales de calidad». Habrá food-truck, puesto de merchandising, «y sobre todo, energía, alegría y musicón».

A la hora de definir musicalmente el cartel que han elaborado, destacan a los cabezas de cartel, que son «Mungo's Hi fi junto con Eva Lazarus y Treesha». Sobre los escoceses Mungo's Hi fi, los hermanos 'Revolutionary' dejan claro que «son un referente mundial como productores de reggae y dub. Han creado riddims (bases) que son ya iconos musicales, como por ejemplo el tema 'Belly Ska Riddim', un súper hit que todo el mundo ha oído y que si un DJ pincha en su fiesta pone a bailar a todo el mundo. Es un lujo tenerles en Donostia».

Cartel: Mungo's Hi Fi, Eva Lazarus, Treesha, Agoteak, Revolutionary Brothers, King Konsul, Lua Matheus y Serena.

Día y hora: Sábado, 19.30 h.

Lugar: Intxaurrondo K.E.

Entradas: 14/16 euros

Sobre la británica Eva Lazarus destacan «su gran proyección. Es conocida por su energía en directo. Es una de las artistas más versátiles y respetadas del reggae y la bass music en Europa». En cuanto a Treesha, nacida en Nairobi, dicen que «ha girado por el mundo como vocalista de Gentleman, y su último álbum, 'Love, Scars & Attitude', muestra su apuesta por un reggae moderno. Sobre el escenario es tremenda».

También actuarán la catalana Serena, que fusiona reggae y dub con un sonido actual; la banda euskaldun Agoteak, que firma un reggae clásico y muy cuidado; King Konsul, una de las voces más reconocibles del reggae estatal, capaz de fluir del roots a los ritmos actuales; y el brasileño Lua Matheus, que es una de las voces más originales y potentes del panorama.

Los 'Brothers' también se subirán al escenario. «Desde el año 2002 vivimos el reggae como el primer día. Sin perder la ilusión y motivación para tocar, viajar y meternos en fregados como este festival», dicen. Sobre la salud del género en Euskadi y Gipuzkoa afirman que vive una situación «buena», con «afición y proyectos guapos», aunque «falten sitios para darle cabida y que nuestra música se programe como un estilo más».