Eleven Park llenará mañana de música electrónica el estadio de Anoeta
DV
Viernes, 14 de noviembre 2025, 01:00
Lo que comenzó como una íntima propuesta musical en un bar de Errenteria se ha consolidado como uno de los eventos de música electrónica ... más esperados. Eleven Park celebra este año su octava edición, y lo hará por todo lo alto, en el estadio de Anoeta mañana sábado 15 a partir de las 18 horas.
La cita promete ser una experiencia única para los amantes del house, en una zona al aire libre pero cubierta del estadio, con vistas directas al campo, en un intento de brindar comodidad, ambiente y música de calidad.
-
Cartel: Yamil, J.Mancera, OM Lila, Iker Kabe, Bitter Ama.
-
Día: Mañana sábado 15, a partir de las 18 horas.
-
Lugar: Estadio de Anoeta, Donostia
-
-
Entradas: 20 euros.
El artista internacional Yamil será el cabeza de cartel, acompañado por una cuidada selección de DJs locales y nacionales: J. Mancera, Om Lila, Iker Kabe y Bitter Ama. Todos llevarán a los asistentes en un viaje a través de los sonidos más elegantes y envolventes del house.
Eleven Park fue concebida por su fundador, Joaquín Mancera, como una propuesta diferente al clásico 'tardeo', con una apuesta por una experiencia más cuidada, tanto a nivel musical como estético y un contacto cercano entre DJs y público. Todo comenzó en el Desira Café de Errenteria, donde cada edición reunía a más y más seguidores. Con el paso del tiempo, Eleven Park fue creciendo y se celebró en espacios como el Victoria Club, el Kursaal, y ahora, da otro paso adelante con su salto al campo de la Real Sociedad.
