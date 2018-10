Elena Setién: «Quería ser dueña de mi música, que todo tuviera una sola respiración» La compositora donostiarra está embarcada en un proyecto para grabar un disco con poemas de Jon Mirande. / JUANJO AYGÜES Cantante y compositora Recién fichada por el sello estadounidense Thrill Jockey, prepara el lanzamiento de su nuevo álbum y ofrece un concierto el viernes en Kutxa Kultur Kluba RICARDO ALDARONDO SAN SEBASTIÁN. Martes, 16 octubre 2018, 08:05

Hace tres semanas la prestigiosa discográfica estadounidense Thrill Jockey anunció que había fichado a la donostiarra Elena Setién, y que publicará su nuevo disco, aún sin título, en febrero. Un importante paso para esta artista con un mundo musical y emocional muy singular, que ya se expresó en su anterior álbum 'Dreaming of Earthly Things' (2016) y que se volcará también en el concierto que ofrecerá el viernes 19 en Kutxa Kultur Kluba, en Tabakalera.

- Cuando publicó su anterior disco, 'Dreaming of Earthly Things', ya hablaba de que estaba pensando en el siguiente paso. ¿Se ha cumplido como lo tenía previsto?

- Bueno, ahora también estoy ya pensando en el siguiente. Es que los procesos creativos llevan su tiempo. Una cosa es crear las canciones, luego vas al estudio, les das forma, buscas los arreglos, las mezclas... Es un proceso largo. Y una vez que acabas eso, buscas una discográfica que te lo publique. Y si tienes suerte como he tenido yo, vuelve a alargarse el proceso desde que firmas hasta que se publica el disco. Mentalmente no te puedes parar. Yo al menos ya estoy pensando en las siguientes canciones. Es una etapa muy bonita, porque tienes mucha libertad de imaginar, y te puedes preguntar «¿qué tengo ganas de hacer?».

- En aquel momento no solo pensaba en la dirección musical, también en la búsqueda de un sello discográfico que pudiera darle una proyección internacional. Con el fichaje por el estadounidense Thrill Jockey, ¿se ha cumplido ese sueño?

- Sí, me siento muy afortunada. Es un sello con mucha personalidad pero muy abierto al mismo tiempo. Lo dirige una señora, Bettina Richards, que elige la música que a ella le emociona y le gusta. Ese es su criterio.

- ¿Cómo logró que Bettina escuchara y se apasionara con su música?

- Mikel Azpiroz me había hablado de Cécile Schott, que trabaja con el nombre artístico de Colleen. Es parisina, autodidacta, profesora de inglés, que ha estado creando música durante un montón de años y ha publicado discos con The Leaf. Y hace tres años firmó con Thrill Jockey. Le conocí por medio de Mikel. Ella es francesa y su novio, el pintor Iker Spozio, es de madre donostiarra y padre italiano. Y hace unos años decidieron venirse a Donostia. Yo soy madre donostiarra de hijos extranjeros y también he vuelto a Donostia, así que ahí ya había un punto de contacto. Nos hemos hecho amigas y cuando tenía la maqueta, le dije: «Cécile, sé lo que es que te pidan favores otros artistas, pero si te gusta el disco que he grabado, solo si te parece un trabajo bien hecho, te pediría que se lo enviaras a la directora de tu discográfica».

- Y el enlace funcionó...

- Sí, resulta que le gustó, a ella y a Bettina. Nuestra música no se parece mucho, ella es más electrónica, pero ambas somos cantautoras en inglés, y tenemos muchas cosas en común.

- ¿El fichaje de Thrill Jockey fue inmediato?

- Esas cosas suelen ser lentas, es un sello importante pero dentro del circuito alternativo. El artista tiene que demostrar que tiene interés y quiere implicarse. Yo preguntaba todas las semanas, y después de cuatro semanas, me confirmaron el contrato. Fue rápido ahora que lo pienso, aunque esas cuatro semanas se me hicieron eternas.

- ¿Qué le gustó a Bettina de esa grabación?

- Era una demo, luego el disco ha quedado bastante diferente, pero me dijo que no fue un amor a primera vista, que escuchó las canciones bastantes veces y fue metiéndose en mi mundo y le gustó mi sonido.

- Aunque lo que hace puede estar entre el pop y el folk, ¿su música no es de una sola escucha?

- No, creo que es algo más sutil. Igual hay artistas en el propio sello Thrill Jockey que son más directos desde el primer momento, pero mi música requiere varias escuchas, y por eso me gustó que me lo dijera así. También le gustó mucho que hubiera ganado el premio Musika Bulegoa.

- ¿En el terreno estrictamente musical, cuál es el salto respecto al disco anterior?

- Quería ser dueña de mi música. Y lo he conseguido. He compuesto y arreglado las canciones, aunque Mikel Azpiroz ha aportado algún arreglo, y además ha coproducido el disco, pero esta vez he sido yo la jefa. He cantado, he tocado los teclados, el bajo con el Hammond, y también la batería y el violín. Me he lanzado en ciertas zonas, porque lo necesitaba, quería saber qué podía salir de esta aventura. Quería buscar un sonido homogéneo sumando capas, una única respiración, es como estar hablando conmigo misma. Y estoy contenta con el resultado.

- El título del anterior disco, 'Dreaming of Earthly Things', también indicaba esa dualidad entre lo terrenal y lo soñador.

- Con ese disco trataba de situarme, ver qué estaba pasando y con la canción que daba título al disco encontré un nuevo bolsillo lleno de posibilidades. Esa canción era el gérmen de lo que he hecho en el nuevo disco.

- ¿Cuál es ahora el plan con la discográfica?

- El disco saldrá en febrero, con sus diez canciones, se publicará también en vinilo. En marzo tengo una gira por Escandinavia que ya está más o menos cerrada y luego haremos algunos conciertos en Inglaterra, porque Thrill Jockey tiene también sede en Londres. Y la idea es ir a Estados Unidos en algún momento del año que viene, aunque aún no está concretado.

- ¿Cómo va a ser la actuación del día 19 en Kutxa Kultur Kluba, tiene nueva formación?

- Ese concierto va a ser un poco el eslabón con la gira del año que viene. Habrá canciones de distintas épocas, no me preocupa presentar un disco u otro, sino encontrar las canciones que me apetece tocar en cada momento. En Kutxa Kultur Kluba tocaré con Fernando Neira al contrabajo y Karlos Aranzegi a la batería. Tanto ellos como Mikel Azpiroz o Joseba Irazoki, con el que también he trabajado, son buenísimos, hacen que las canciones tengan muchas posibilidades diferentes. Es muy importante confiar en los músicos con los que tocas. Y estoy muy contenta porque antes que nosotros va a tocar Sara Zozaya, nos conocemos hace tiempo y siempre ha tenido mucho talento.

- En la presentación del concierto se anuncia que tocará algunos temas de Nico. ¿Es una de las artistas con las que se identifica?

- El día 26 voy a tocar en el BIME de Bilbao y allí les gustó mucho el concierto que hice el año pasado con canciones de Nico, en el ciclo Izar & Star. Así que he decidido tocar ahora también alguno de esos temas. En los años 60 y 70 no solo Nico, un montón de artistas estaban artísticamente en la búsqueda y es un momento muy interesante. He conocido hace poco la obra de Judee Sill, que es increíble, y menuda historia personal que tiene. Eran artistas que tenían mucha luz pero estaban en una época en que la sociedad no estaba preparada para toda esa belleza artística. Por eso creo que aquella época está muy conectada con la actualidad, más que los años 80, por ejemplo. Igual ellos en aquel momento se perdieron en el camino, pero ahora ya sabemos navegar entre los peligros que ellos se encontraron, drogas y demás, y ya sabemos las consecuencias que eso puede tener. Podemos hacer una introspección más consciente en lo que ellos descubrieron artísticamente.

- Ahora se cuestiona mucho el papel que las mujeres han podido tener en el rock, ¿se ha sentido relegada en algún momento?

- Yo he estado en un mundo muy 'hardcore' de improvisación 'free' y la mayoría eran chicos. Cuando vivía en Dinamarca se formó una asociación de mujeres improvisadoras de Escandinavia, e hicieron un estudio que llegó a la conclusión de que el 80% eran hombres, y el 20%, mujeres. Aquí yo creo que está parecido o incluso peor. Si eres mujer tienes que, no solo estar a la altura, sino demostrar un poco más. Yo he tenido la suerte de que mi necesidad de crear, improvisar y escribir me han llevado a estar ahí sin pensármelo. Y al llegar me he visto rodeada de chicos. No me he sentido relegada, pero a la hora de conseguir conciertos sí que es un mundo muy controlado por los hombres, y a veces parece que simplemente no se han planteado que también se puede llamar a mujeres.

- ¿Hay alguna fórmula para superar esa exigencia extra como mujer?

- Hay que conocerse mucho una misma, y no tener dudas. Y también puedes enseñar tu vulnerabilidad, por qué no. Pienso que en el arte, y en la vida, lo femenino no reside solo en las chicas, también en los chicos. Con muchos de los músicos hombres con los que he trabajado he abierto esta opción de ser todos un poco más femeninos, cultivar más la belleza, la introspección, la lentitud... cualidades que se suelen ver como femeninas aunque no necesariamente lo son. Creo que hay hombres que están deseosos de poder trabajar también así.

- Y si ya está pensando en lo que hará después de este próximo disco, ¿cómo será?

- Quiero hacer una colaboración con Grande Days, con Ignacio Bilbao ya he trabajado en la banda sonora de 'Oreina', y ahora queremos hacer un disco en euskera con poemas de Jon Mirande. Todavía está en gestación. Y ya estoy preparando mis siguientes canciones.