Duende, swing y sabor latino

Casi siempre a media luz, cuando no en penumbra, la atmósfera del Club del Victoria Eugenia osciló ayer entre el tablao flamenco, el garito de jazz y la tasca latina. La sala con más encanto de la ciudad recibió a un trío bregado en mil batallas sonoras que hace un par de años ya presentó 'De cerca' en el Jazzaldia. El concierto comenzó por alegrías con 'Morente-Habichuela', el tema original de Josemi Carmona que abre el disco y alude a la colaboración que en los 70 realizó su padre y maestro, el guitarrista Pepe Habichuela, con el cantaor Enrique Morente. El contrabajista pamplonés Javier Colina y el percusionista madrileño Bandolero pusieron ritmo a composiciones como 'Muñequita linda', un bolero aflamencado de la pionera mexicana María Grever, o 'You and The Night and The Music', standard jazzístico de aires cubanos iniciado con un apabullante solo de bajo pellizcado con tanto vigor como sensibilidad.

Carmona, que justo anteayer anunció por sorpresa la inminente reunión de Ketama, se quedó solo a las seis cuerdas para protagonizar una pieza intimista que, por momentos, remitió al Pat Metheny acústico. Sus compañeros regresaron a escena para embelesar a la audiencia con otro bolero, el archiconocido 'Historia de un amor', del panameño Carlos Eleta, en el que la guitarra ejerció el papel de voz inexistente; sin embargo, ésta sonó clara y nítida en la mente de muchos espectadores que cantaron en voz baja esos versos maravillosos y arrebatadores: «Ya no estás más a mi lado, corazón / En el alma sólo tengo soledad».

«Se come fatal aquí», bromeó el guitarrista madrileño, que dedicó la siguiente canción al chef Andoni Luis Aduriz, en cuyo restaurante habían almorzado. La pieza elegida fue una farruca, palo flamenco originario de Galicia, según explicó Colina, que cambió su instrumento por el acordeón y otorgó al conjunto una sonoridad muy especial.

Volvieron para interpretar otro original de Carmona, 'De cerca', en el que los tres siguieron luciéndose en un prodigio comunicativo salpicado de miradas cómplices e intercambio de 'olés'. Tras despedirse con una composición de ritmos infecciosos, volvieron y a modo de bis ofrecieron una bella versión del 'Moon River' escrito por Mancini para la película 'Desayuno con diamantes'. Así concluían los 75 minutos de una velada en la que el duende, el swing y el sabor latino se entremezclaron con naturalidad y sin impostura.