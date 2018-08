Donostia Kultura garantiza la continuidad del festival Glad Is The Day, uno de los escasos frutos visibles del legado de Donostia 2016, se sostendrá con el apoyo del patronato municipal J. G. ANDRÉS Lunes, 6 agosto 2018, 06:46

«10.000 espectadores, mucha música y la organización muy a gusto». Donostia Kultura, Le Bukowski y Dabadaba usaron las redes sociales para difundir anoche un primer balance de Glad Is The Day. Como es sabido, el festival es uno de los escasos frutos visibles del denominado legado de Donostia 2016, y aunque esta cuarta edición era la última financiada con fondos de la Capitalidad Cultural Europea, la cita tendrá continuidad, según confirmaron sus organizadores.

A partir de 2019 será Donostia Kultura la encargada de sostener económicamente el festival, que dentro del patronato municipal cuenta ya con un «presupuesto consolidado» para futuras ediciones. Así lo avanzó ayer el responsable de Acción Cultural de la entidad, Jon Aizpurua, satisfecho con la marcha del Glad Is The Day, que no registró prácticamente ninguna incidencia. Solamente Pedro Ladroga, que debía actuar por la tarde en el escenario Ruina Sónica, no acudió a la cita por haber perdido el avión que debía traerle a Donostia, y una sola persona fue atendida por la DYA a causa de «una incidencia muy leve»,

El representante del organismo municipal destacó la buena marcha de un evento que recuerda que «los parques de la ciudad no son sólo para ver crecer la hierba, sino para disfrutar de ella».