Casi doce horas de música en directo y catorce artistas en el Doble Check de Dabadaba

Conformar un cartel suele crear bastantes quebraderos de cabeza y, en el caso de otros, puede hacer pensar o decir aquello de 'de perdidos al ... río' o, lo que en lenguaje meme se resumen en 'sujétame el cubata'. Maestros en ir a más, en liarse la manta y ofrecer una ristra de conciertos especiales -siempre interesantes sus caprichos-, Dabadaba trae para mañana un macroconcierto o un minifestival. Casi doce horas de música en directo, diversa y ecléctica -indie, noise, R&B, punk, hip hop, pop, experimentación, techno, reggaeton, EBM... avanzan- con un total de 14 artistas, dos escenarios y una cabina de DJ. «Solo género fresh».

La música comenzará a sonar a las 18.30 horas y los artistas irán desfilando con conciertos de cerca de media hora. «Y a la noche, 6 horas, 6 DJs, maravilloso mejunge». Hora de cierre, para los valientes, ya casi al amanecer. Todavía se pueden conseguir entradas por 12 euros las anticipadas y 15 euros en taquilla si es que quedan. Para los interesados, mejor no apurar.

La lista de artistas: Xabier Badiola, Zatibi, Misseo Future, Nenu, La Neni, NeniMua, Logela, Badmintones, Akéer.

Y cómo no, los DJs: Eromena, i.rat.i, Dj Beroki, Euskowboy, Delia Delicia y Dj Nezz.

Información completa y detallada de cada uno en la web de Dabadaba.