Casi doce horas de música en directo y catorce artistas en el Doble Check de Dabadaba
DV
Viernes, 7 de noviembre 2025, 07:03
Conformar un cartel suele crear bastantes quebraderos de cabeza y, en el caso de otros, puede hacer pensar o decir aquello de 'de perdidos al ... río' o, lo que en lenguaje meme se resumen en 'sujétame el cubata'. Maestros en ir a más, en liarse la manta y ofrecer una ristra de conciertos especiales -siempre interesantes sus caprichos-, Dabadaba trae para mañana un macroconcierto o un minifestival. Casi doce horas de música en directo, diversa y ecléctica -indie, noise, R&B, punk, hip hop, pop, experimentación, techno, reggaeton, EBM... avanzan- con un total de 14 artistas, dos escenarios y una cabina de DJ. «Solo género fresh».
La música comenzará a sonar a las 18.30 horas y los artistas irán desfilando con conciertos de cerca de media hora. «Y a la noche, 6 horas, 6 DJs, maravilloso mejunge». Hora de cierre, para los valientes, ya casi al amanecer. Todavía se pueden conseguir entradas por 12 euros las anticipadas y 15 euros en taquilla si es que quedan. Para los interesados, mejor no apurar.
La lista de artistas: Xabier Badiola, Zatibi, Misseo Future, Nenu, La Neni, NeniMua, Logela, Badmintones, Akéer.
Y cómo no, los DJs: Eromena, i.rat.i, Dj Beroki, Euskowboy, Delia Delicia y Dj Nezz.
Información completa y detallada de cada uno en la web de Dabadaba.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión