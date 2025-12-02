Después de una larga y quizás tortuosa gestación, con una formación inusual, un nombre de los que no pasan desapercibidos y once canciones entre sombrías ... o directamente oscuras, un nuevo grupo irrumpe en la escena musical donostiarra.

El líder de Havoc, Pedro Gracia Pérez de Viñaspre (vocalista), y el productor Iñaki de Lucas son los 'padres espirituales' de Caballos Yonkis, una formación que completa Ander Vildósola (batería) y que cuenta también con quien tocara el bajo y los sinterizadores en El Columpio Asesino, Jaime Nieto, miembro también de We are Standard.

Aunque en junio lanzaron el tema 'Salvación' y el pasado septiembre publicaron su primer álbum, 'Sobredosis', la puesta de largo de estos Caballos Yonkis será el concierto que ofrecerán el próximo día 19 en la sala Kluba de Kutxa Fundazioa en Tabakalera y en el que estarán acompañados por Joseba Irazoki a las guitarras. «Grabar este disco ha sido un viaje al corazón de las tinieblas», afirma el cantante, remitiéndose a la novela homónima de Joseph Conrad.

Ha sido larga esta gestación del grupo porque se remonta hace dos años cuando ni Pedro Gracia Pérez de Viñaspre ni Iñaki de Lucas atravesaban su mejor momento vital. «Tenemos una conexión especial. Nos conocimos a través de Rafael Berrio, nuestro catalizador», recuerda Pedro. De Lucas aclara que Caballos Yonkis es más el resultado de un trabajo conjunto que de un proyecto premeditado. «Nos conocimos en unas circunstancias en las que se acababa de morir mi padre y yo estaba un poco mal. Empezamos a pasar mucho tiempo juntos porque me estuvo ayudando con algunas cuestiones». En ese momento, el vocalista venía también «de una situación complicada, en la que no sabía qué hacer con Havoc porque Jon Vidaur –productor y guitarrista del grupo–, decidió centrarse en la familia. Me quedé un poco huérfano y en esa orfandad encontré a Iñaki. En esas circunstancias extrañas se gestó este proyecto».

Es una formación inusual porque los dos impulsores de la banda –que completa a la batería Ander Vildósola–, pertenecen a generaciones distintas y aunque los dos cuentan con una dilatada trayectoria –más en el caso de De Lucas, que ha sido miembro de grupos como UHF o La Buena Vida y lleva tres décadas de productor con músicos como Berrio o el propio El Columpio Asesino, entre otros muchos–, han encontrado el uno en el otro el complemento perfecto o al menos, el que necesitaban. «En principio, era un proyecto mío, pero se sumó Iñaki, que necesitaba esa pasión que en parte había perdido». Se sumó, pero no como músico, sino como productor, sin dejar por esto de ser miembros del grupo, una circunstancia un tanto peculiar. «Es el cuarto músico», recalca el vocalista, mientras que De Lucas aclara que «mi forma de trabajar desde que abrí el estudio ha sido siempre la misma:he hecho la producción de los directos con casi todos los grupos con los que he estado».

De las treinta canciones que el cantante y compositor llevó al estudio, se seleccionaron las once 'más musicables' y que finalmente conforman 'Sobredosis'. Son once temas con vocación de disco conceptural y con títulos tan lacónicos como 'Arde' –en el que colabora la también exColumpio Cristina Martínez–, 'Perfecto', 'Antro', 'Mortal', 'Nubes' o 'Acapulco', y unas letras existencialistas sobre «el eterno retorno, la vida y la muerte». Unos textos que descansan sobre un fondo de sinterizadores y guitarras, en palabras del vocalista. En cuanto al título del cisco, «ni lo pensamos:surgió muy fácil». Apela «a la sobredosis social de todo en la que vivimos:sobredosis de noticias verdaderas, de noticias falsas, de redes sociales y de todo. Y a la vez, de la sobredosis que ha sido el propio disco».

Más show que concierto

Y en ese círculo del eterno retorno ' nietzscheniano' se enmarca el propio nombre del grupo. «Sale de decir tonterías, darle muchas vueltas al nombre porque siempre es importante –explica Iñaki de Lucas–, pero al final surgió Caballos Yonkis y fue el que más se nos quedó». A lo que Gracia Pérez de Viñaspre añade:«Surgió de un chiste: si el hombre se mete 'caballo', el 'caballo' consume hombre, considerado también como droga. El nombre nos hizo mucha gracia y, a la vez, nos daba miedo». «Es como cuando le pones el nombre a tu hijo», afirma el productor. En cuanto al 'bolo' del 19 en la sala Kluba, ya adelantan que irá acompañado de audiovisuales. «Queremos que sea más un show que un concierto», apuntan.

Destaca Pedro Gracia, que mantiene a Havoc «en hibernación», la versatilidad de Iñaki de Lucas como productor, una cualidad que le ha permitido trabajar en géneros tan dispares como el rock, el indie o el pop electrónico de Caballos Yonkis. «Grabar este disco ha sido como avanzar a machetazos en la jungla, como en la novela de Conrad:un viaje al corazón de las tinieblas. Teníamos la canción, teníamos la letra, pero nunca sabíamos a dónde íbamos a llegar en esta búsqueda de nuestro coronel Kurtz. Ycada vez que hemos llegado a un sitio ha sido una sorpresa para nosotros», concluye Pérez de Viñaspre, que remata: «No sonamos como nadie, ni entre las bandas locales ni entre las de fuera».