«El directo no puede ser como poner las canciones en Spotify»

Ganas de disfrutar, melodías que transmiten mucho buen rollo y letras que mezclan ese afán de diversión con reivindicaciones sociales, desde la ansiedad a la ... defensa de derechos del colectivo LGTBI+. «Las canciones hablan de nuestra vida y de nuestra cotidianidad», explican, «son denuncias sociales con un aire desenfadado. Intentamos transmitir nuestros valores, básicamente tiene cabida todo el mundo mientras se respeten los derechos humanos». Son las bases del grupo Ginebras, que poco a poco ha ido ganando adeptos hasta ser uno de los principales referentes de la escena indie. Este viernes día 7 actúan en el Teatro Victoria Eugenia dentro del ciclo Gure Ahotsak, un concierto al que animan a acudir «a cualquiera, aunque no se sepan nuestras canciones» porque se genera «una conexión, un vínculo especial», defienden. «Es lo que buscamos, interactuar con la gente, que no sea simplemente escuchar canciones como si fuera Spotify». Además, afrontan final de gira y avanzan que será «muy especial y hay muchas canciones que ya no van a volver a sonar seguramente».

El concierto Cartel: Ginebras.

Día y hora: Viernes día 7, a las 19.30 horas.

Lugar: Victoria Eugenia.

Precio: 25 euros.

A través de sus letras «alegres» y que transmiten «energía y buen rollito» quieren ayudar al público a «olvidarse de los problemas, dejarlos fuera aunque sea durante hora y media». Esa filosofía y actitud les ha ayudado «a llegar más lejos y a más gente que igual no llegaríamos de otra manera». Sobre todo, después de pandemia. «En parte hicimos el grupo porque una amiga nos decía, chicas, tenéis que sacar esto. Esto es lo que se va a llevar». Prueba de ello es una de las anécdotas más curiosas que les ha pasado. «Un día vinieron a vernos unas chicas que venían directamente de la JMJ, de ver al Papa. Pues mira, fenomenal, bienvenidas. Nos hizo como mucha gracia».

De 'Con Altura!' al Ondas

La andadura de Ginebras comenzó en 2018 y en poco tiempo han vivido una evolución que muchos grupos firmarían, pasando de ser teloneras de otros grupos o artistas, como Rigoberta Bandini, a ser el reclamo principal de varios festivales. Las madrileñas lo viven con su habitual naturalidad. «Pasa todo tan rápido que a veces ni paramos a ser conscientes de lo que pasa. Vas en automático y viviendo un poco al día, viendo a ver qué es lo siguiente que va a ocurrir».

Su primer 'boom' fue una versión rockera de la canción 'Con Altura', que fue incluida en OT y en la que el propio grupo muestra esa intención disfrutona al decir 'no me ha gustado, otra vez' para, a la segunda culminar entre risas con un 'me lo he pasado muy bien'. Una actitud que también busca quitarse presión ante una escena que no siempre es amable con los artistas. «Somos cuatro amigas que nos hemos juntado y hacemos lo que más nos gusta, que es la música. Cuatro locas que aman lo que hacen y cuando se suben al escenario se olvidan de todo y se lo pasan bien», señalan.

Y lo último, el Ondas a Fenómeno Musical del Año que recibieron agradecidas porque «al final que valoren tu trabajo siempre es algo muy positivo que te empuja a seguir haciendo lo que haces». Su discurso de agradecimiento se hizo viral. «Queríamos reivindicar que el maldito síndrome de la impostora, algo que llevamos viviendo desde pequeñas, que nos han dicho que nosotras no valemos para ciertas cosas, nos llevó a pensar en un primer momento que no éramos merecedoras. Pero como dijimos al recogerlo claro que lo somos. Seguramente si hubiésemos sido un grupo de tíos ni siquiera se hubiese pasado por nuestras cabezas y con esto también queríamos decir que muchas artistas se sienten identificadas con este sentimiento, con este primer impulso que te lleva a pensar no, no, no me lo merezco».

Ni el éxito cosechado, tanto en público como en crítica, varía su forma de ver la música, con un claro toque gamberro y que aporta a partes iguales reivindicación y disfrute. «Intentamos que la gente se lo pase bien, y para eso es importante que también nosotras nos lo pasemos bien. Es parte del mensaje que queremos transmitir», apuntan. Y en el caso de este premio no es distinto. «Si nos han elegido a nosotras lo cogemos con orgullo y ya está, no nos vamos a plantear nada más allá de eso».