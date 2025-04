Destroyer abrirá su nueva gira en Donostia en noviembre

Destroyer comenzará la gira de su nuevo disco el próximo 20 de noviembre en Donostia. El grupo de Dan Bejar presentará en el Teatro Victoria ... Eugenia, a las 19:30, su último disco Dan's Boogie. Será el primer concierto de una gira por el Estado que le llevará también a Santander, Valencia y Madrid.

Desde que debutó discográficamente allá por 1995, Destroyer (alias artístico del canadiense Dan Bejar) ha ido dejando huella creativa, confeccionándose un currículo que admite que se le haya llegado incluso a llamar el David Bowie del indie rock. Durante años hablar de Destroyer era hacerlo de uno de esos secretos bien guardados, en su caso dentro del campo del rock alternativo, pero con Kaputt (2011; el noveno de sus catorce discos) cambiaron las tornas. Esa obra le llevó a ocupar grandes titulares en la prensa musical especializada y posiciones muy destacadas en las listas de lo mejor del año.

Cuatro años después reforzó ese tirón con Poison Season, una épica exploración de la vida neoyorquina donde tiró de arreglos que iban del jazz al rock y de ahí a la música de cámara. Sin problemas, claro, en alguien que es capaz de pasar de Guided By Voices a Steely Dann sin solución de continuidad. O de lo electrónico a lo orquestal, pero siempre con extraordinaria coherencia. Desde entonces, cuatro discos más –ken (2017), Have We Met (2020), Labyrinthitis (2022) y el reciente y objeto de su próximo tour Dan's Boogie (Merge Records, 2025)- con los que no para de ir aumentando su prestigio.

El grupo está formado por Dan Dejar (voz), Ted Bois (teclados), Nicolas Bragg (guitarra), David Carswell (guitarra), JP Carter (trompeta), Brian Betancourt (bajo), Joshua Wells (batería, percusión).

Del último trabajo, Dan's Boogie, se ha dicho en medios internacionales: «Con un estilo que va de lo rococó a lo desgarbado, de lo fantasmal a lo bullicioso, Dan's Boogie es tan arrebatador como su gran éxito de 2011, Kaputt; su calidad infalible es otro sello distintivo de Destroyer» (The Guardian); «Dan's Boogie premia a quienes han seguido fielmente una discografía que ha evolucionado desde un indie-rock depurado hasta un synth-pop con influencias de jazz y vibrantes ritmos new wave. El álbum fusiona todos estos componentes con resultados impresionantes» (Paste Magazine).

Las entradas, de 25 euros, se pondrán a la venta este viernes, 25 de abril, a las 11:30, en la taquilla del Teatro Victoria Eugenia y en www.donostiakultura.eus/entradas.