Destroyer: «En directo no pienso en Sinatra ni en Serrat; eso solo pasa al grabar»

A Dan Bejar nunca le ha preocupado demasiado parecer un músico. Ni un líder de una banda. Ni siquiera un personaje especialmente dispuesto a caer ... simpático. Lo suyo es más bien lo contrario: dejar que el mundo gire un poco al margen mientras él escribe canciones que sin hacer apenas ruido terminan ocupando más espacio del previsto.

Poeta taciturno y arquitecto de lo extraño —voz quebrada, ironía fina y ambición compositiva—, Bejar aterriza esta tarde (19.30) en el escenario del Teatro Victoria Eugenia de Donostia con Destroyer, su proyecto desde mediados de los 90, para presentar 'Dan's Boogie', el decimocuarto disco de estudio bajo este alias.

Destroyer nunca ha sido una banda convencional. Es una criatura mutante que cambia con cada disco, pero que mantiene una identidad tan reconocible como esquiva. Funciona, en realidad, con la misma lógica que su creador: nada es inmediato, nada es obvio y, sin embargo, todo acaba resultando inevitable. A lo largo de su trayectoria, Bejar ha sido comparado con Bowie, no tanto por un parecido sónico directo, sino por esa capacidad para reinventarse, combinar lo hermoso con lo grotesco y para lanzar verdades disfrazadas de irónico humo.

Su reconocimiento y auge mediático no llegó de golpe; hasta 'Kaputt' (2011), muchos lo consideraban un secreto bien guardado dentro del indie, pero aquel disco, con su elegancia decadente, le abrió nuevas puertas y consolidó un prestigio que no ha dejado de crecer.

'Dan's Boogie' es un disco jazzy, mutante y reflexivo que vuelve a explorar el exilio, el paso del tiempo y la belleza en las ruinas

Aunque buena parte de la conversación en torno a 'Dan's Boogie' lo ha vinculado con la idea del paso del tiempo —y el propio Bejar afirma que, cuando se ve más viejo, se siente más cómodo haciendo jazz—, matiza: «No creo que sea un disco sobre envejecer, pero contiene palabras que solo podrían salir de alguien con cierta proximidad». Lo que sí aparece, de manera insistente, es una inquietud por «la idea de que el mundo desaparece a sí mismo», una sensación de derrumbe lento que recorre la obra como un perfume.

Su manera de usar la voz también ha cambiado, aunque él prefiere no explicarlo en clave de influencias. «En directo no pienso en Sinatra ni en Serrat; eso solo pasa al grabar, cuando mi mente divaga hacia los grandes arreglos», admite. Para él, lo esencial está en otra parte: «Diría que el 'phrasing' o fraseo es lo más importante. Es la diferencia entre que algo tenga un significado… o tres o cuatro». En su manera de contar, ese fraseo es más un gesto narrativo, que a veces lo lleva a rozar territorios cercanos a Tom Waits, no por el sonido ni por la aspereza, sino por esa cualidad de narrador.

«Solo escucho música ambient y jazz, esa mezcla me sale natural. Y sí, mi voz es cada vez más honesta o menos capaz de mentir»

Volumen, jazzy y exilio

Sobre el escenario, asegura, todo se transforma: «La diferencia entre el estudio y el directo es un volumen increíble». Ese contraste también explica por qué el nuevo material suena distinto bajo los focos. Mientras en el disco predomina el piano y una atmósfera jazzística que se abre hacia lo ambiental o lo electrónico, en directo las canciones toman cuerpo: más fuertes, más energéticas y más vivas. No es casual: «Solo escucho música ambient y jazz; esa mezcla me sale natural», dice.

Bejar, de ascendencia hispana, no termina de precisar cuánto influyen en su obra esas raíces que últimamente han captado la atención de la prensa especializada. «Mi mirada no va lo bastante hacia dentro como para responder a eso», reconoce, «pero cada disco de Destroyer va sobre el exilio… eso sí». Tampoco tiene duda sobre su voz con el paso del tiempo: ¿más honesta o menos capaz de mentir? «Absolutamente, sí», añade.

En cuanto a definir 'Dan's Boogie', no lo oculta: «Demasiado difícil. Algo jazzy». Y frente a la pregunta de si el disco intenta comprender la vida o simplemente aceptarla, Bejar responde a su manera, esquiva pero luminosa: «Pelear con ella». Cuando se le plantea qué le diría a su yo de 1995, el que empezaba Destroyer, tampoco duda demasiado: «Le diría: vuelve aquí».

Y sobre esos mundos en tensión, ciudades ardiendo y personajes que caminan entre ruinas —constantes en su obra desde los años 90—, lo que le sigue inspirando es la posibilidad de la belleza: «Filmarlo hermosamente».

La actuación de esta tarde se anuncia como una cita íntima, con un setlist en el que 'Dan's Boogie' ocupará un lugar central. Quienes lo han escuchado hablan de un álbum que mira el mundo desde un ángulo de 45 grados, poblado de personajes que se debaten entre la memoria, el desarraigo y una extraña luz interior. Sobre el escenario, esa mezcla promete desplegar un relato nocturno, complejo y envolvente.

Bejar no vendrá solo y lo acompañarán miembros habituales de la formación: Ted Bois en los teclados, Nicolas Bragg y David Carswell en las guitarras, JP Carter en la trompeta, Brian Betancourt en el bajo y Joshua Wells en la batería y la percusión. Además, estará Eleanor Friedberger como artista invitada. Últimas entradas a la venta al precio de 25 euros en la página web de Donostia Kultura.