El grupo Delorean anuncia su agur Ekhi Lopetegi, Guillermo Astrain, Igor Escudero y Unai Lazcano, miembros de Delorean. La banda zarauztarra se disuelve tras 18 años de trayectoria y la publicación de ocho discos. El 7 de diciembre actuán en el Dabadaba presentando 'Mikel Laboa' IKER MARÍN Miércoles, 17 octubre 2018, 16:58

Con un vídeo de 19 segundos en el que se ve un 'Delorean' estrellándose contra un muro el grupo de música que lleva el mismo nombre que el mítico automóvil ha anunciado que se disuelve. Formado en Zarautz en el año 2000 por Ekhi Lopetegi, Tomás Palomo, Igor Escudero y Unai Lazcano, el grupo comenzó su andadura musical con sonidos más escorados al pop y toques de electrónica hasta que sus componentes se decantaron por ritmos más bailables y de club con los que han girado por todo el mundo. Fue en el año 2008 cuando el donostiarra Guillermo Astrain entró en la banda en lugar de Palomo. Instalados en Barcelona desde hace más de una década dejan publicados seis LPs y dos EPs, entre ellos el aclamado 'Ayrton Senna'. Delorean fue actualidad más allá de los musical tras el 'secuestro virtual' que sufrieron sus miembros en México en el año 2013.

«Decía un cantante que ningún 'siempre' dura eternamente y nosotros no hemos sido excepción. Nuestra carrera no tuvo un comienzo claro, ocurrió como quien no quiere la cosa, a base de consolidar de forma progresiva un camino incierto», comienza el comunicado recogido por Europa Press.

Y añade: «Después de todo este tiempo, nuestra aventura, o andadura, acaba de forma consciente y clara, con la tranquilidad que da la unanimidad de una decisión compartida. Acabamos, pues, siendo también fieles a lo que la música y el arte son o deberían ser, hacer lo que uno quiere, querer lo que uno hace».

Los miembros del grupo aseguran que la retirada ha sido una decisión compartida

Los miembros de Delorean apuntan que no son los mismos que cuando empezaron. «Hemos recorrido a fondo la península durante todo este tiempo, de la que conocemos muchos de sus rincones, pero además hemos tenido la suerte de viajar durante años por todo el mundo», destacan.

Cinco continentes

Así, enumeran lugares como Europa, Rusia, México, Etiopía, Filipinas, Japón, China, Australia, Estados Unidos y Canadá, así como los fiordos noruegos, el cráter de Wenchi, Vladivostock, Galicia, California, Montreal, Vancouver, Beijing, Tokyo o Manila.

En este punto señalan: «Hemos dado conciertos en los lugares menos esperados, ante las audiencias menos esperadas. Hemos vivido experiencias inolvidables y hemos conocido a gente maravillosa aquí y allá. Se puede decir que conocemos el mundo un poco mejor, y ahora que nos vamos no podemos sino recordarlo todo con cariño».

Destacan asimismo que han podido hacer una carrera incluso con reconocimiento internacional, «especialmente en Estados Unidos», llenando salas en Los Ángeles, San Francisco, Chicago o Nueva York, donde tocaron «más de 20 veces convirtiéndola en una especie de segunda casa».

«Hemos vivido experiencias inolvidables y hemos conocido a gente maravillosa aquí y allá»

Recuerdan por último a sus familiares, parejas y amigos, al tiempo que agradecen por encima de todo al público, «para quien están siempre hechas las canciones». «En honor a todos vosotros, que habéis seguido el grupo a lo largo de estos años y en circunstancias tan diferentes, anunciaremos pronto unas fechas de despedida», concluye el comunicado.

Actualmente están presentado en directo los temas de su último disco, su peculiar adaptación de los temas de Mikel Laboa. Dos son las fechas que tienen cerradas. La del 7 de diciembre en la sala Dabadaba de Donostia y el 30 de diciembre en Pamplona junto a Oreka TX. Desde el grupo confirman a este periódico que habrá tiempo para ofrecer conciertos de despedida en el que repasarán toda su trayectoria.