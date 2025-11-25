Delaporte denuncia la agresión sexual sufrida por su vocalista en un concierto en Madrid El dúo exige «tolerancia cero» y reclama reforzar la seguridad en sus shows tras relatar lo ocurrido en sus redes sociales

Ion M. Taus San Sebastián Martes, 25 de noviembre 2025, 22:59

El dúo hispano-italiano Delaporte ha hecho pública una denuncia de la que fue víctima su vocalista, Sandra Delaporte, durante su actuación en Madrid el pasado viernes, como informan distintos medios.

En un comunicado colgado este martes —coincidiendo con el Día Internacional contra la Violencia de Género—, la banda explica que ha decidido compartir lo ocurrido aun cuando «les duele y les pesa», pues consideran esencial proteger «el espacio» que construyen en cada concierto.

Según relatan, el incidente tuvo lugar durante el 'pogo' con público, un momento habitual en sus directos en el que la propia Sandra baja del escenario para bailar con su audiencia. Fue ahí cuando «un hombre le agarró de la cabeza y le comió la boca sin su consentimiento».

La banda califica lo sucedido como «un acto de violencia sexual inaceptable». Aunque Sandra quedó «en shock», decidió continuar con el concierto. «Ssiguió adelante sin entender nada. Había tanta gente que no sabe quién fue». La cantante intentó olvidarlo para no «manchar las cosas bonitas que sí sucedieron», pero posteriormente, ambos miembros del grupo conversaron sobre lo ocurrido y decidieron hacerlo público.

En su mensaje, Delaporte subraya que sus conciertos deben ser «espacios seguros y sagrados» donde todos puedan disfrutar sin miedo. Llaman a sus seguidores a alertar al equipo de seguridad ante cualquier «situación de violencia, incomodidad o duda». Además, advierten que tienen una política de «tolerancia cero» con las agresiones sexuales y que tomarán «todas las medidas legales correspondientes».

Electropop

Delaporte es un dúo de electrónico-pop ítalo-español formado por la vocalista Sandra Delaporte (nombre real: Alejandra de la Portilla) y el productor/teclista Sergio Salvi. El grupo se creó en Madrid en 2015, tras coincidir ambos en la escena de jam sessions de soul y jazz.

Su estilo mezcla electrónica y pop, con un marcado sello emocional y bailable. Publicaron Como anoche en 2019, su primer álbum de estudio, al que siguieron Las Montañas (2020), Titanas (2021) y Abril (2021). Tras un periodo de evolución sonora, regresaron con Aquí y Ahora en 2024 y su trabajo más reciente, Déjate caer, lanzado en 2025. También han colaborado con artistas como Ximena Sariñana, e incluso han sido imagen de marcas como Nike o Sephora.

En 2025, tras lanzar su último disco, comenzaron la gira 'Déjate querer', antes de anunciar un parón temporal para reflexionar y reconectar con la música desde otro lugar.

