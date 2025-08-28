Dantz Festival enciende este viernes Miramon al ritmo de grandes figuras de la electróncia

La novena edición del Dantz Festival, patrocinado por DV, arranca este viernes en el anfiteatro de Miramon, con un cartel que sitúa a Donostia ... en el mapa internacional de la música electrónica. Esta tarde, a partir de las 18.00 horas, el recinto, «un lugar privilegiado, al aire libre», congregará a todo tipo de público al ritmo de los mejores DJs del panorama nacional e internacional, sin olvidar la alta presencia de artistas locales, «uno de los platos fuertes de esta edición».

El lineup arrancará con los sets de Ladrillovitz y Baldman, dos propuestas jóvenes que representan el presente más inquieto y en evolución de la escena local e internacional. Su presencia en el cartel no es casual: responde al espíritu del festival, que desde sus inicios ha apostado por el diálogo entre generaciones. Tomarán el relevo dos figuras históricas de la electrónica alemana: DJ Hell, «leyenda viva del techno con décadas de vanguardia a sus espaldas» que estará de 20.30 a 22.00 horas; y Helena Hauff, una artista considerada absoluta referente por su enfoque radical, analógico y sin concesiones. Su sesión está programada de 22.00 a 23.30 horas.

Huella imborrable

El regreso de la palestina Sama' Abdulhadi, que ya dejó una huella imborrable en su actuación de 2018, será uno de los momentos más esperados de la edición de este año. Su directo clausurará la primera jornada del festival, entre las 23.30 y la 01.00 horas, en un cierre que promete ser tan contundente como cargado de significado. «Es una voz esencial de la escena electrónica internacional, por supuesto palestina, símbolo de resistencia y libertad», destacan desde Dantz sobre la artista, con la que mantienen «una estrecha relación» desde quevino por primera vez.

Las leves precipitaciones no impedirán la celebración del primer día de festival. Adelantan que, en caso de lluvía, habrá ponchos a disposición del público, además de una ampliación de transporte público y buses lanzadera dirigidos al centro de la ciudad. Por supuesto, el recinto contará con todo tipo de food trucks y barras, así como un espacio dedicado a la venta de merchandising. Todo a punto para que nada empañe la gran fiesta electrónica.