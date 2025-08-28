Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urgente La operación retorno vuelve a provocar siete kilómetros de retenciones en la AP-8
Jóvenes disfrutando del festival, durnate la pasada edición, en el anfiteatro de Miramon. DV

Dantz Festival enciende este viernes Miramon al ritmo de grandes figuras de la electróncia

La primera jornada del festival arranca este viernes, a partir de las 18.00, con la actuación de Sama Abdulhadi como plato fuerte de este año

Iker Elduayen

Iker Elduayen

San Sebastián

Jueves, 28 de agosto 2025, 19:15

La novena edición del Dantz Festival, patrocinado por DV, arranca este viernes en el anfiteatro de Miramon, con un cartel que sitúa a Donostia ... en el mapa internacional de la música electrónica. Esta tarde, a partir de las 18.00 horas, el recinto, «un lugar privilegiado, al aire libre», congregará a todo tipo de público al ritmo de los mejores DJs del panorama nacional e internacional, sin olvidar la alta presencia de artistas locales, «uno de los platos fuertes de esta edición».

