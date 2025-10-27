Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El director del coro letón Youth Choir Kamer, Jurgis Cabulis, tras recibir el 'Gran Premio Europeo'.

El director del coro letón Youth Choir Kamer, Jurgis Cabulis, tras recibir el 'Gran Premio Europeo'. GORKA ESTRADA

El coro letón Youth Kamer deslumbra en Tolosa y se alza con la Champions Coral

En este 'concurso de concursos' compitieron tres coros asiáticos y dos bálticos, ganadores el año pasado en los mejores certámenes

Juanma Goñi Sagarzazu

Tolosa

Lunes, 27 de octubre 2025, 01:00

El coro Youth Choir Kamer, de Letonia, conquistó este domingo en Tolosa el 'Gran Premio Europeo de Canto Coral', el reconocimiento más importante para ... una agrupación no profesional. Los cantores de Riga, cuya «impactante mezcla de juventud y madurez vocal e interpretativa» destacó el jurado, fueron claros ganadores y por momentos llegaron a deslumbrar al público que llenó el cine Leidor. Es la cuarta vez en su historia que esta agrupación obtiene el Gran Premio Europeo de Canto Coral. Su triunfo en Tolosa le clasifica para el 'World Choir Festival', que se celebrará el próximo año en Hong Kong.

