El coro letón Youth Kamer deslumbra en Tolosa y se alza con la Champions Coral

El coro Youth Choir Kamer, de Letonia, conquistó este domingo en Tolosa el 'Gran Premio Europeo de Canto Coral', el reconocimiento más importante para ... una agrupación no profesional. Los cantores de Riga, cuya «impactante mezcla de juventud y madurez vocal e interpretativa» destacó el jurado, fueron claros ganadores y por momentos llegaron a deslumbrar al público que llenó el cine Leidor. Es la cuarta vez en su historia que esta agrupación obtiene el Gran Premio Europeo de Canto Coral. Su triunfo en Tolosa le clasifica para el 'World Choir Festival', que se celebrará el próximo año en Hong Kong.

Uno de los momentos álgidos de su actuación fue la interpretación de la obra 'A drop in the ocean', de Eriks Esenvalds. Las súplicas de la cantante solista se iban envolviendo gradualmente en silbidos apagados, mientras los cantores desplegaban una tela semitranslúcida con el rostro de la Madre Teresa Calculta, al tiempo que quedaban tapados por ella. Fue, quizás, el momento más brillante y emotivo de la tarde.

El certamen tolosarra pertenece al selecto club de los mejores concursos corales continentales, junto a los de Arezzo (Italia), Debrecen (Hungría), Maribor (Eslovenia), Jurmala (Letonia), y Varna (Bulgaria). Los ganadores en cada uno de ellos compiten al siguiente año en esta especie de 'Champions Coral', que se celebra rotativamente en alguna de las ciudades citadas. Tolosa lo acogió este domingo por sexta vez. Antes lo había hecho en 1994, 2000, 2006, 2011 y 2017. Los grupos que participaron fueron 'Choir Sola', de Letonia; 'Musicapella', de Filipinas; 'Youth Choir Kamer', de Letonia; 'Los cantantes de Manila', de Filipinas, y 'The Resonanz Childrens Choir', de Indonesia.

Para el director del coro ganador, la clave es «sentir que disfrutamos con lo que hacemos» y «nuestro amor por la música coral»

No es casualidad que tres coros asiáticos y dos bálticos ganaran el año pasado todos los concursos, logrando así el derecho a competir en este Gran Premio Europeo. Quizás sean las dos zonas del planeta donde ahora mismo existe mayor concentración de excelencia coral. El director del Certamen de Tolosa, Luismi Espinosa, destaca la «tradición, formación, salida profesional para directores y formadores de la voz» que se conjugan en países como Letonia, Estonia y Lituania. «Esto conlleva también una significativa aportación económica en los presupuestos públicos y privados, posible porque ellos están muy orgullosos de su tradición coral. Va unida a su identidad como pueblo. Donde nosotros tenemos que poner entusiasmo y voluntad, ellos han añadido medios, apoyo público y formación. No me cabe duda que por tradición, por características de población, carácter popular y nacional de su música, son el mejor referente que podemos seguir», enfatiza Espinosa.

El director expone que tras la caída del régimen soviético y su independencia, «hubo una apuesta de toda la sociedad báltica por mostrar y desarrollar con 'orgullo' su patrimonio coral». Y se sincera al señalar que en, ese sentido, «nos llevan bastante ventaja».

El presidente del jurado asegura que el Gran Premio es un regalo y destacan la «juventud» de todos los participantes

También se vive un gran momento de la música coral en países asiáticos como Indonesia y Tailandia, siguiendo la estela de otros territorios ya consolidados como Japón, China o Filipinas. «Desde el certamen llevamos años mostrando la evolución imparable de los coros asiáticos. Al principio eran los coros filipinos, fundamentalmente; pronto se les unieron los de Japón; desde hace un tiempo, los coros de Indonesia, y últimamente estamos descubriendo maravillosos coros en Tailandia».

«Cantamos con el corazón»

El director del coro ganador, Jurgis Cabulis, tras abrazarse uno por uno a todos sus coralistas, se emocionaba al comentar que «si un coro de Letonia sale a un escenario, intenta siempre transmitir una emoción y cantar con el corazón».

La clave del éxito, para Cabulis, es «sentir que disfrutamos con lo que hacemos». También destaca que la música coral está muy arraigada en su país. «Llevamos más de doscientos años de tradición y la sentimos muy nuestra; también seleccionamos un repertorio lo más variado posible en estilos y colores».

Cabulis quiere transmitir a los coralistas la idea de lo que están cantando, y también por qué lo están haciendo. «Una vez que este mecanismo funciona, que el coro tiene claro hacia dónde va, todos consiguen cantar desde lo más profundo de su corazón. Si culminamos bien este proceso conseguimos evocar emociones y estamos más cerca del éxito».

Basilio Astúlez, presidente del jurado, consideró que el coro ganador es «apabullante a todos los niveles». En su opinión, es «una mezcla entre una juventud maravillosa, muy poderosa, y una madurez en el aspecto vocal e interpretativo». Asegura que es una agrupación «fuerte, con una presencia en el escenario contenida pero impactante, que ofreció un repertorio muy interesante, con una vocalidad sobresaliente».

Para Basilio Astúlez, poder disfrutar del Gran Premio Europeo de Canto Coral «es un regalo». En su opinión, hay que poner en valor el poder escuchar a estos coros sobresalientes, porque para los que amamos la música coral, sabemos que no sucede todos los días y que tienen que juntarse muchos factores externos para que te sientes en una butaca y disfrutes de esta manera».

Astúlez quiso subrayar la juventud y la calidad de todos los coros participantes, y valora especialmente a otro de los coros participantes . «Yo, que trabajo con niños y adolescentes, no puedo dejar de mencionar el increíble mérito del coro infantil indonesio. Hacer música de semejante nivel con niñas de 10 a 16 años es absolutamente increíble».