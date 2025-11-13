El Coro de Jóvenes del País Vasco busca voces para formar su nueva plantilla Las audiciones se realizarán este domingo en el Conservatorio Francisco Escudero de Donostia y el 8 de diciembre en Bilbao

Teresa Flaño Jueves, 13 de noviembre 2025, 01:00

El Coro de Jóvenes del País Vasco (Euskal Herriko Gazte Abesbatza-EHGA) busca voces para configurar la que será su formación en la temporada 2026-2027. Para ello realizará dos audiciones; una de ellas será este domingo 16 de noviembre, en el Conservatorio Francisco Escudero de Donostia, y la segunda el 8 de diciembre en Bilbao. El plazo de inscripción para esta última convocatoria se mantendrá abierto hasta el próximo día 30.

Desde EHGA señalan que «las audiciones ofrecen a los jóvenes coralistas vascos la posibilidad de vivir una experiencia musical y personal enriquecedora, reforzando su compromiso con los coros de los que provienen.» Esta formación no solo busca calidad vocal, «sino también actitud, implicación y ganas de formar parte de un proyecto coral colectivo de alto nivel».

Las pruebas son gratuitas y constarán de ejercicios de vocalización, lectura a primera vasca con acompañamiento de piano, interpretación de la obra obligatoria 'Zerupeko izar' de Eva Ugalde, y una obra de libre elección del participante: aria, lied, canción o pieza coral.

Una vez superada la audición, para poder formar parte de la plantilla del Coro de Jóvenes del País Vasco, los aspirantes deben haber nacido en el año 2000 o posteriores y tener al menos 18 años cumplido el 15 de julio de 2026; pertenecer preferente a coros federados en la Comunidad Autónoma Vasca, comprometerse a participar activamente en todos los proyectos de EHGA durante ese curso y abonar una única cuota anual de 100 euros.

La dirección artística para la temporada 2026-2027 contará con dos perfiles que aúnan experiencia y juventud. Por un lado estará Isabel Mantecón, una de las figuras más relevantes de la dirección coral vasca, que ya dirigió EHGA entre 2016 y 2019, y que está al frente del Cor Jove Sinera (Barcelona) y el Cor de Cambra de la Diputació de Girona. Contará con el apoyo del joven arrasatearra Txomin Maidagan, director de A Tempo, Goikobalu Txiki y Gazte, además de asistente de dirección en el Orfeón Donostiarra.