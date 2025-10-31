Las corales de Indonesia y Ucrania emocionan en el estreno del certamen de Tolosa

El arranque de la 56º edición del Certamen Coral de Tolosa estuvo cargado de emoción. Comenzaron la competición los cantantes del coro indonesio Psalm Men ... Voice, grupo consolidado como uno de los grupos masculinos de gospel más importantes del país asiático, que vive un auténtico auge de la música coral. «Además de buscar la excelencia musical, intentamos transmitir una misión de ministerio a través de la música coral», señalaba el director, Alvin Marco. Psalm Men Voice participa activamente en servicios religiosos, conciertos culturales y también tiene experiencia en concursos corales.

Los indonesios desplegaron todo su arte escénico interpretando obras como 'La cucaracha' (Robert Sund), o el 'Ardotxo Txuria' (Mäntyjärvi), una parte de la pieza obligada en la modalidad de voces iguales.

Tras ellos, en uno de los momento álgidos y más emocionantes de la tarde en el teatro Leidor, llegó la actuación del coro Skovoroda, surgido en Ucrania pero hoy en día establecido en la ciudad polaca de Poznan, debido al estallido de la invasión rusa. Integrado por jóvenes cantores ucranianos, bielorrusos y polacos, el coro Skovoroda se ha convertido en un símbolo de unión, esperanza y resistencia a través del canto coral. «Nuestra historia está marcada por el compromiso con el diálogo cultural y el apoyo a Ucrania a través de la música», contaba el director, Artem Aleksieiev.

«Muchos familiares de mis coralistas siguen en Ucrania, otros vivimos y trabajamos fuera del país, pero cantando nos acordamos de ellos y de nuestra nación». «Salimos al escenario con el principal objetivo de difundir la música ucraniana, de fundir culturas, pero también queremos lanzar un mensaje por la paz y la no violencia», añade el director. Los ucranianos están alojados en Zarautz, han podido visitar Donostia, bañarse en el mar, y aseguran estar «emocionados» por descubrir la cultura vasca y el euskera.

El festival vivirá hoy su jornada más intensa con dos sesiones de folklore y polifonía, a las 16.00 y 19.00 horas, y la participación de agrupaciones procedentes de Austria, Estonia, Venezuela, Letonia y EE UU. En polifonía, la obra obligada es 'Ave Verum Corpus', de Javier Busto, y en la sección de canción vasca-música popular voces mixtas, 'Arroxa Lilia', de Pablo Sorozabal. En esta sección los coros deben ofrecer, además. otra obra en euskera de elección libre.

La evolución del mundo coral en este medio siglo del certamen ha sido total, han cambiado muchas cosas en técnica, preparación y estilos, pero los ejes por los que se creó el concurso siguen vigentes: dar a conocer el repertorio folclórico vasco, impulsar e incorporar obras de nueva creación en euskera, garantizar la formación de nuevos directores y cantores, siguiendo las más modernas técnicas.