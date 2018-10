Contrario a la ruptura en Cataluña y favorable al acuerdo DV Miércoles, 24 octubre 2018, 09:48

Alguna vez se ha declarado no independentista pero favorable a una consulta pactada. Dalma contempla la crisis catalana desde su ciudad adoptiva, Madrid, y cree que la situación es «caótica», no sólo en Cataluña, sino en general: «El político se aferra al sillón a cualquier precio. Acaba de entrar Pedro Sánchez al gobierno y no le dejan ni respirar, todo se mira con lupa y se enzarzan en discusiones sobre las tonterías de los másteres mientras impiden solucionar cosas más importantes». El cantante se muestra contrario a la «ruptura» y favorable a «buscar un diálogo» basado en el «respeto por la cultura de cada punto del Estado». «Lo importante es aprender a convivir entre todos y respetar que uno piense de un modo y otro, de manera diferente. Hay términos medios: no todo es blanco o negro», opina.